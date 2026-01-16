Уже совсем скоро на стриминговой платформе Netflix состоится одна из самых неожиданных премьер 2026 года. В свет выйдет четвертый сезон сериала "Бриджертоны".

И пока все в ожидании, кинотворцы продолжают подогревать интерес своих поклонников. В материале 24 Канала со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix покажем, как в реальной жизни выглядят главные актеры 4 сезона "Бриджертонов".

Как выглядят главные герои 4 сезона "Бриджертонов" в реальной жизни?

Главной линией в четвертом сезоне сериала "Бриджертоны" станет история любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек. Эти персонажи уже заинтересовали огромное количество поклонников. Они выглядят гармонично как в своих экранных образах, так и вне съемочной площадки. Так, на инстаграм-странице Netflix.ua опубликовали фото актеров на фоне Эйфелевой башни.

Они одеты в стильные деловые костюмы и выглядят, как идеальная голливудская пара. Однако уже 29 января мы увидим их в изысканных нарядах, которые погрузят зрителей в другую эпоху.

Кстати, днях в сети появились первые кадры из нового сезона "Бриджертонов". Смотрите фото – по ссылке.

Что известно о сериале "Бриджертоны"?