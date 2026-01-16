Как выглядят главные герои 4 сезона "Бриджертонов" в реальной жизни
- Четвертый сезон "Бриджертонов" выйдет 29 января 2026 года на Netflix.
- Главная сюжетная линия четвертого сезона сосредоточена на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.
Уже совсем скоро на стриминговой платформе Netflix состоится одна из самых неожиданных премьер 2026 года. В свет выйдет четвертый сезон сериала "Бриджертоны".
И пока все в ожидании, кинотворцы продолжают подогревать интерес своих поклонников. В материале 24 Канала со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix покажем, как в реальной жизни выглядят главные актеры 4 сезона "Бриджертонов".
Смотрите также Звезда "Игры престолов" неожиданно заговорила на русском языке и нарвалась на критику
Как выглядят главные герои 4 сезона "Бриджертонов" в реальной жизни?
Главной линией в четвертом сезоне сериала "Бриджертоны" станет история любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек. Эти персонажи уже заинтересовали огромное количество поклонников. Они выглядят гармонично как в своих экранных образах, так и вне съемочной площадки. Так, на инстаграм-странице Netflix.ua опубликовали фото актеров на фоне Эйфелевой башни.
Они одеты в стильные деловые костюмы и выглядят, как идеальная голливудская пара. Однако уже 29 января мы увидим их в изысканных нарядах, которые погрузят зрителей в другую эпоху.
Кстати, днях в сети появились первые кадры из нового сезона "Бриджертонов". Смотрите фото – по ссылке.
Что известно о сериале "Бриджертоны"?
- Это один из самых любимых сериалов на стриминговой платформе Netflix.
- Сейчас доступны три сезона, а четвертый выйдет в свет 29 января.
- Сериал снят по мотивам романов Джулии Куинн.
- В каждой части разворачивается история любви одного из членов семьи Бриджертонов.
- Действие происходит в Лондоне начала XIX века. Поэтому эта костюмированная драма точно придется по вкусу тем, кто обожает манеры, изысканные костюмы и платья, балы и многое другое.
- В первом сезоне мы имели возможность увидеть историю любви Дафны Бриджертон и герцога Гастингса.
- Во втором – наблюдали за отношениями Энтони Бриджертона и Кейт Шармы.
- Третий сезон сосредоточился на любви Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон.
- А в четвертом мы увидим развитие отношений Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.