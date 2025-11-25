После тяжелой операции: звездная французская актриса снова оказалась в больнице

Известную французскую актрису Бриджит Бардо снова госпитализировали. Это уже второй раз за короткий промежуток времени она нуждается в медицинской помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Nice-Matin. В материале рассказываем, что известно о состоянии Бардо.

Что известно о состоянии здоровья Бриджит Бардо?

В октябре этого года актриса уже оказывалась в больнице. Тогда Бриджит Бардо перенесла сложную операцию и прошла реабилитацию. На этот раз актрису снова госпитализировали в частную клинику Сен-Жан в Тулоне. Однако причины никто не разглашает. Известно лишь, что актриса имеет серьезное заболевание и находится под внимательным наблюдением врачей.

Бриджит не комментирует ход событий, однако недавно ей пришлось нарушить свое молчание. Дело в том, что один известный французский блогер распространил слухи о якобы смерти актрисы, утверждая, что уже готовятся ее похороны. После этого на официальной странице 91-летней Брижит появилось эмоциональное сообщение, в котором она опровергла эти выдумки.

Не знаю, какой дурак распространил фейковую новость о моей смерти, но знайте: со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить из жизни. Кто имеет уши – пусть слушает,

– отметила актриса.

Что известно о Бриджит Бардо?