После тяжелой операции: звездная французская актриса снова оказалась в больнице
- Бриджит Бардо снова госпитализировали в частную клинику Сен-Жан в Тулоне из-за серьезного заболевания, хотя причины не разглашают.
- Актриса опровергла слухи о своей смерти, опубликованные французским блогером, заявив, что с ней все в порядке.
Известную французскую актрису Бриджит Бардо снова госпитализировали. Это уже второй раз за короткий промежуток времени она нуждается в медицинской помощи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Nice-Matin. В материале рассказываем, что известно о состоянии Бардо.
Смотрите также Похожие на "Обратное направление": какие современные украинские сериалы стали настоящими хитами
Что известно о состоянии здоровья Бриджит Бардо?
В октябре этого года актриса уже оказывалась в больнице. Тогда Бриджит Бардо перенесла сложную операцию и прошла реабилитацию. На этот раз актрису снова госпитализировали в частную клинику Сен-Жан в Тулоне. Однако причины никто не разглашает. Известно лишь, что актриса имеет серьезное заболевание и находится под внимательным наблюдением врачей.
Бриджит не комментирует ход событий, однако недавно ей пришлось нарушить свое молчание. Дело в том, что один известный французский блогер распространил слухи о якобы смерти актрисы, утверждая, что уже готовятся ее похороны. После этого на официальной странице 91-летней Брижит появилось эмоциональное сообщение, в котором она опровергла эти выдумки.
Не знаю, какой дурак распространил фейковую новость о моей смерти, но знайте: со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить из жизни. Кто имеет уши – пусть слушает,
– отметила актриса.
Что известно о Бриджит Бардо?
- Бриджит Бардо – 91-летняя французская актриса, которая завершила свою карьеру.
- Сейчас актриса почти не появляется на публике.
- В то же время она была настоящей легендой 1950–1960-х годов.
- Одним из самых известных фильмов с ее участием стал "И Бог создал женщину" (1956).
- Также она снималась в фильмах "Ромовый бульвар", "Непристойность", "Плохая встреча", "Хватит места для двоих" и многих других.