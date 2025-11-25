Після важкої операції: зіркова французька акторка знову опинилася в лікарні

Відому французьку акторку Бріджіт Бардо знову госпіталізували. Це вже вдруге за короткий проміжок часу вона потребує медичної допомоги.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Nice-Matin. У матеріалі розповідаємо, що відомо про стан Бардо.

Що відомо про стан здоров'я Бріджіт Бардо?

У жовтні цього року акторка вже опинялась у лікарні. Тоді Бріджіт Бардо перенесла складну операцію і пройшла реабілітацію. Цього разу акторку знову госпіталізували до приватної клініки Сен-Жан у Тулоні. Однак причини ніхто не розголошує. Відомо лише, що акторка має серйозне захворювання й перебуває під уважним наглядом лікарів.

Бріджіт не коментує перебіг подій, однак нещодавно їй довелось порушити своє мовчання. Річ у тому, що один відомий французький блогер поширив чутки про нібито смерть акторки, стверджуючи, що вже готуються її похорони. Після цього на офіційній сторінці 91-річної Бріжит з'явився емоційний допис, у якому вона спростувала ці вигадки.

Не знаю, який дурень поширив фейкову новину про мою смерть, але знайте: зі мною все гаразд, і я не збираюся йти з життя. Хто має вуха – хай слухає,

– зазначила акторка.

Що відомо про Бріджіт Бардо?