Після важкої операції: зіркова французька акторка знову опинилася в лікарні
- Бріджіт Бардо знову госпіталізували до приватної клініки Сен-Жан у Тулоні через серйозне захворювання, хоча причини не розголошують.
- Акторка спростувала чутки про свою смерть, опубліковані французьким блогером, заявивши, що з нею все гаразд.
Відому французьку акторку Бріджіт Бардо знову госпіталізували. Це вже вдруге за короткий проміжок часу вона потребує медичної допомоги.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Nice-Matin. У матеріалі розповідаємо, що відомо про стан Бардо.
Дивіться також Схожі на "Зворотний напрямок": які сучасні українські серіали стали справжніми хітами
Що відомо про стан здоров'я Бріджіт Бардо?
У жовтні цього року акторка вже опинялась у лікарні. Тоді Бріджіт Бардо перенесла складну операцію і пройшла реабілітацію. Цього разу акторку знову госпіталізували до приватної клініки Сен-Жан у Тулоні. Однак причини ніхто не розголошує. Відомо лише, що акторка має серйозне захворювання й перебуває під уважним наглядом лікарів.
Бріджіт не коментує перебіг подій, однак нещодавно їй довелось порушити своє мовчання. Річ у тому, що один відомий французький блогер поширив чутки про нібито смерть акторки, стверджуючи, що вже готуються її похорони. Після цього на офіційній сторінці 91-річної Бріжит з'явився емоційний допис, у якому вона спростувала ці вигадки.
Не знаю, який дурень поширив фейкову новину про мою смерть, але знайте: зі мною все гаразд, і я не збираюся йти з життя. Хто має вуха – хай слухає,
– зазначила акторка.
Що відомо про Бріджіт Бардо?
- Бріджіт Бардо – 91-річна французька акторка, яка завершила свою кар'єру.
- Зараз акторка майже не з'являється на публіці.
- Водночас вона була справжньою легендою 1950–1960-х років.
- Одним із найвідоміших фільмів за її участю став "І Бог створив жінку" (1956).
- Також вона знімалася у стрічках "Ромовий бульвар", "Зневага", "Погана зустріч", "Вистачить місця для двох" та багатьох інших.