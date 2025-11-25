Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Nice-Matin. У матеріалі розповідаємо, що відомо про стан Бардо.
Що відомо про стан здоров'я Бріджіт Бардо?
У жовтні цього року акторка вже опинялась у лікарні. Тоді Бріджіт Бардо перенесла складну операцію і пройшла реабілітацію. Цього разу акторку знову госпіталізували до приватної клініки Сен-Жан у Тулоні. Однак причини ніхто не розголошує. Відомо лише, що акторка має серйозне захворювання й перебуває під уважним наглядом лікарів.
Бріджіт не коментує перебіг подій, однак нещодавно їй довелось порушити своє мовчання. Річ у тому, що один відомий французький блогер поширив чутки про нібито смерть акторки, стверджуючи, що вже готуються її похорони. Після цього на офіційній сторінці 91-річної Бріжит з'явився емоційний допис, у якому вона спростувала ці вигадки.
Не знаю, який дурень поширив фейкову новину про мою смерть, але знайте: зі мною все гаразд, і я не збираюся йти з життя. Хто має вуха – хай слухає,
– зазначила акторка.
Що відомо про Бріджіт Бардо?
- Бріджіт Бардо – 91-річна французька акторка, яка завершила свою кар'єру.
- Зараз акторка майже не з'являється на публіці.
- Водночас вона була справжньою легендою 1950–1960-х років.
- Одним із найвідоміших фільмів за її участю став "І Бог створив жінку" (1956).
- Також вона знімалася у стрічках "Ромовий бульвар", "Зневага", "Погана зустріч", "Вистачить місця для двох" та багатьох інших.