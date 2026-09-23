Как сообщает theguardian, в коллекции было буквально все: от соломенных шляп и солнцезащитных очков до мебели, гитар, ночных рубашек и даже собачьих ошейников.

Какие вещи Бриджит Бордо продавали на аукционе

Одними из самых неожиданных лотов стали два собачьих ошейника с жетоном, на котором были имя Бардо и номер телефона. Их предварительная оценка составляла всего 30 евро. Проданы они были за 9 400 евро.

Автопортрет актрисы продали почти за 40 тысяч евро. Пишущая машинка, на которой Бардо работала над автобиографией, принесла 4 634 евро.

Две ее гитары, которые оценивали всего в 300–500 евро, ушли за 8 600 и 1 900 евро. А три игрушки в виде детенышей тюленей продали почти за 2 200 евро.

Всего в аукционе хотели принять участие около 3 тысяч покупателей из Франции и других стран.

Куда пойдут деньги

Средства от продажи будут переданы Фонду Брижит Бардо по защите животных и ее единственному сыну Николя-Жаку Шарье.

Актриса основала фонд еще в 1986 году. По данным организации, она помогает сотням групп по защите животных и работает в десятках стран. Именно любовь к животным стала главным делом Бардо после завершения кинокарьеры в 1970-х.

А муж Бардо был совсем не в восторге

Последний муж Бардо Бернар д’Ормаль назвал аукцион "шуткой" и заявил, что личные вещи жены должны были остаться частью ее наследия, а не продаваться.

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Фонд с ним не согласился и напомнил, что решение об аукционе было утверждено еще в июне, когда д’Ормаль сам возглавлял организацию.

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