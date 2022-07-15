Эдриана Пола украинцы могут лучше знать по роли Дункана Маклауда в сериале "Горец". Мужчина из фильма, имеющего известные шотландские корни, и в 1592 году родился в горах Шотландии, как никто не знает ценность жизни, говорят в UAnimals.
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Сегодня в Украине есть проблема – там не только война, но и десятки тысяч потерявшихся животных, им негде теперь жить. Многим животным не хватает друга. Я хочу, чтобы вы стали для них этим другом. В конце останется только один – и пусть это будет Дункан Маклауд и народ Украины, победивший зло.
– заявил Пол.
Актер подчеркнул, что организация UAnimals в Украине помогает животным с 2016 года. "Они противодействовали торговле мехом, решали проблемы с цирками, где издевались над животными. Они помогли с животными, пострадавшими от травли дома. Итак, сегодня мы сосредоточены на том, чтобы найти новые дома для вывезенных животных, которым не хватает любви", – добавил актер. Он говорит, что животные могут спасти от одиночества ваших детей или вас самих.
Отметим, что Дункан Маклауд является главным героем телевизионного продолжения трилогии "Горец", включающей сериал и фильмы "Горец: Конец игры" и "Горец: Источник". Сериал снимали в 1992 – 1998 году.