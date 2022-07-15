Едріана Пола українці можуть найкраще знати за роллю Дункана Маклауда у серіалі "Горець". Чоловік з фільму, який має знане шотландське коріння, і у 1592 році народився у горах Шотландії, як ніхто знає цінність життя, кажуть в UAnimals.

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Сьогодні в Україні є проблема – там не лише війна, а й десятки тисяч тварин, які загубилися і їм ніде тепер жити. Багатьом тваринам не вистачає друга. Я хочу, щоб ви стали для них цим другом. В кінці залишиться тільки один – і нехай це буде Дункан Маклауд і народ України, що переможе зло.

– заявив Пол.

Актор наголосив, що організація UAnimals в Україні допомагає тваринам з 2016 року. "Вони протидіяли торгівлі хутром, розв'язували проблеми з цирками, де знущалися з тварин. Вони допомогли з тваринами, які постраждали від цькування вдома. Отже, сьогодні ми зосереджені на тому, щоб знайти нові домівки для тварин, яких вивезли, яким не вистачає любові", – додав актор. Він каже, що тварини можуть врятувати від самотності ваших дітей або вас самих.

Довідка: щоб допомогти організації UAnimals, які рятують тварин із зони бойових дій, надсилайте кошти на ось ці реквізити:



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Зазначимо, що Дункан Маклауд є головним героєм телевізійного продовження трилогії "Горець", що включає серіал і фільми "Горець: Кінець гри" і "Горець: Джерело". Серіал знімали у 1992 – 1998 році.