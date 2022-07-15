"Стань для них другом": шотландец Эдриан Пол призывает помочь украинским приютам

Британский актер записал обращение к миру, где говорит, что из-за войны войны в Украине страдают не только люди, но и животные. Он просит помочь украинской зоозащитной организации UAnimals, спасающих животных по всей стране.

Эдриана Пола украинцы могут лучше знать по роли Дункана Маклауда в сериале "Горец". Мужчина из фильма, имеющего известные шотландские корни, и в 1592 году родился в горах Шотландии, как никто не знает ценность жизни, говорят в UAnimals.

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Сегодня в Украине есть проблема – там не только война, но и десятки тысяч потерявшихся животных, им негде теперь жить. Многим животным не хватает друга. Я хочу, чтобы вы стали для них этим другом. В конце останется только один – и пусть это будет Дункан Маклауд и народ Украины, победивший зло.

– заявил Пол.

Актер подчеркнул, что организация UAnimals в Украине помогает животным с 2016 года. "Они противодействовали торговле мехом, решали проблемы с цирками, где издевались над животными. Они помогли с животными, пострадавшими от травли дома. Итак, сегодня мы сосредоточены на том, чтобы найти новые дома для вывезенных животных, которым не хватает любви", – добавил актер. Он говорит, что животные могут спасти от одиночества ваших детей или вас самих.

чтобы помочь организации UAnimals, которые спасают животных из зоны боевых действий, присылайте средства на вот эти реквизиты:: 4441 1144 5162 57905168 7422 4487 7746paypal@uanimals.orghttps://www.patreon.com/uanimalsБО БФ Юаэнималс код ЕГРПОУ 44570260 г/с UA373052990000026006026718566 АО КБ ПриватБанк

Отметим, что Дункан Маклауд является главным героем телевизионного продолжения трилогии "Горец", включающей сериал и фильмы "Горец: Конец игры" и "Горец: Источник". Сериал снимали в 1992 – 1998 году.