Каждая номинация имеет по десять претендентов. Узнайте в материале, рядом с какими мировыми лентами будет бороться украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".
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"20 дней в Мариуполе" вошел в лонглист британской премии BAFTA
В раздел "Лучшее документальное кино" было представлено 60 лент. Среди них, кроме "20 дней в Мариуполе", вошли в длинный список следующие произведения:
- "Американская симфония" (Netflix, США, режиссер Мэтью Гейнеман);
- "За пределами утопии" (США, режиссер Мадлен Гэвин);
- "Самое глубокое погружение" (США, режиссер Лаура МакГанн);
- "Высоко и низко – Джон Гальяно" (шотландский режиссер Кевин Макдональд);
- "Литл Ричард: Я все есть" (США, режиссер Лиза Кортес);
- "Mad About The Boy: История Ноэла Каварда" (режиссер Барнаби Томпсон);
- "Голубиный тоннель" (Великобритания, режиссер Эррол Моррис);
- "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (США, режиссер Дэвис Гуггенгейм);
- "Wham!" (Великобритания, режиссер Крис Смит).
На конкурс в категории "Иностранное кино" было представлено 59 работ. Среди фильмов, которые будут бороться за звание лучшего вместе с лентой Чернова, находятся:
- "Анатомия падения" (Франция, режиссер Жюстин Трие);
- "Мальчик и цапля" (аниме Хаяо Миядзаки);
- "Восемь гор" (Италия, Бельгия, Франция, Великобритания, режиссеры Феликс ван Гронингеном и Шарлотта Вандермерш);
- "Опавшие листья" (Финляндия и Германия, режиссер Аки Каурисмяки);
- "Прошедшие жизнь" (США, режиссер Селин Сон);
- "Снежное сообщество" (Испания, режиссер Хуан Антонио Байона);
- "Вкус вещей" (Франция, режиссер Чан Ань Хунг);
- "Учительская" (Германия, режиссер Илкер Чатак);
- "Зона интересов" (США, Великобритания, Польша, режиссер Джонатан Глейзер).
Короткие списки номинантов BAFTA будут объявлены 18 января, а церемония вручения наград состоится через месяц после этого, 18 февраля.
"20 дней в Мариуполе" – работа украинского военного корреспондента, Мстислава Чернова
В марте 2022 года Мстислав Чернов и Евгений Малолетко остались в блокадном Мариуполе. Лента "20 дней в Мариуполе" отражает события, разворачивавшиеся в городе в течение февраля-марта 2022 года, включая кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Украинский зритель высоко оценил фильм, сделав его самым кассовым среди документальных лент.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
18 сентября украинский Оскаровский комитет выдвинул "20 дней в Мариуполе" на 96 церемонию вручения премии Оскар. В декабре эта лента попала в шортлист "Оскара" в двух номинациях - "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный фильм".