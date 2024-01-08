Кожна номінація має по 10 претендентів. Дізнайтесь в матеріалі, поруч з якими світовими стрічками змагатиметься український документальний фільм "20 днів у Маріуполі".
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"20 днів у Маріуполі" ввійшов до лонглиста британської премії BAFTA
До розділу "Найкраще документальне кіно" було подано 60 стрічок. Поміж них, окрім "20 днів у Маріуполі", увійшли до довгого списку такі твори:
- "Американська симфонія" (Netflix, США, режисер Метью Гейнеман);
- "За межами утопії" (США, режисерка Мадлен Гевін);
- "Найглибше занурення" (США, режисерка Лаура МакҐанн);
- "Високо і низько – Джон Гальяно" (шотландський режисер Кевін Макдональд);
- "Літл Річард: Я є все" (США, режисерка Ліза Кортес);
- "Mad About The Boy: Історія Ноела Каварда" (режисер Барнабі Томпсон);
- "Голубиний тунель" (Великобританія, режисер Еррол Морріс);
- "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, режисер Девіс Ґуґґенгейм);
- "Wham!" (Великобританія, режисер Кріс Сміт).
На конкурс у категорії "Іноземне кіно" було подано 59 робіт. Серед фільмів, які виборюватимуть звання найкращого разом із стрічкою Чернова, знаходяться:
- "Анатомія падіння" (Франція, режисерка Жюстін Тріє);
- "Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);
- "Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Великобританія, режисери Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);
- "Опале листя" (Фінляндія й Німеччина, режисер Акі Каурісмякі);
- "Минулі життя" (США, режисерка Селін Сон);
- "Снігова спільнота" (Іспанія, режисер Хуан Антоніо Байона);
- "Смак речей" (Франція, режисер Чан Ань Хунг);
- "Учительська" (Німеччина, режисер Ілкер Чатак);
- "Зона інтересів" (США, Великобританія, Польща, режисер Джонатан Ґлейзер).
Короткі списки номінантів BAFTA будуть оголошені 18 січня, а церемонія вручення нагород відбудеться через місяць після цього, 18 лютого.
"20 днів у Маріуполі" – робота українського воєнного кореспондента, Мстислава Чернова
У березні 2022 року Мстислав Чернов і Євген Малолєтко залишилися у блокадному Маріуполі. Стрічка "20 днів у Маріуполі" відображає події, що розгорталися в місті протягом лютого-березня 2022 року, включаючи кадри російських обстрілів і бомбардування пологового будинку. Український глядач високо оцінив фільм, зробивши його найкасовішим серед документальних стрічок.
"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму
18 вересня український Оскарівський комітет висунув "20 днів у Маріуполі" на 96-ту церемонію вручення премії Оскар. У грудні ця стрічка потрапила в шортлист "Оскара" у двох номінаціях – "Найкращий документальний фільм" і "Найкращий міжнародний фільм".