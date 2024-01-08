Кожна номінація має по 10 претендентів. Дізнайтесь в матеріалі, поруч з якими світовими стрічками змагатиметься український документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

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"20 днів у Маріуполі" ввійшов до лонглиста британської премії BAFTA

До розділу "Найкраще документальне кіно" було подано 60 стрічок. Поміж них, окрім "20 днів у Маріуполі", увійшли до довгого списку такі твори:

"Американська симфонія" (Netflix, США, режисер Метью Гейнеман);

"За межами утопії" (США, режисерка Мадлен Гевін);

"Найглибше занурення" (США, режисерка Лаура МакҐанн);

"Високо і низько – Джон Гальяно" (шотландський режисер Кевін Макдональд);

"Літл Річард: Я є все" (США, режисерка Ліза Кортес);

"Mad About The Boy: Історія Ноела Каварда" (режисер Барнабі Томпсон);

"Голубиний тунель" (Великобританія, режисер Еррол Морріс);

"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США, режисер Девіс Ґуґґенгейм);

"Wham!" (Великобританія, режисер Кріс Сміт).

На конкурс у категорії "Іноземне кіно" було подано 59 робіт. Серед фільмів, які виборюватимуть звання найкращого разом із стрічкою Чернова, знаходяться:

"Анатомія падіння" (Франція, режисерка Жюстін Тріє);

"Хлопчик і чапля" (аніме Хаяо Міядзакі);

"Вісім гір" (Італія, Бельгія, Франція, Великобританія, режисери Фелікс ван Гронінгеном і Шарлотта Вандермерш);

"Опале листя" (Фінляндія й Німеччина, режисер Акі Каурісмякі);

"Минулі життя" (США, режисерка Селін Сон);

"Снігова спільнота" (Іспанія, режисер Хуан Антоніо Байона);

"Смак речей" (Франція, режисер Чан Ань Хунг);

"Учительська" (Німеччина, режисер Ілкер Чатак);

"Зона інтересів" (США, Великобританія, Польща, режисер Джонатан Ґлейзер).

Короткі списки номінантів BAFTA будуть оголошені 18 січня, а церемонія вручення нагород відбудеться через місяць після цього, 18 лютого.

"20 днів у Маріуполі" – робота українського воєнного кореспондента, Мстислава Чернова

У березні 2022 року Мстислав Чернов і Євген Малолєтко залишилися у блокадному Маріуполі. Стрічка "20 днів у Маріуполі" відображає події, що розгорталися в місті протягом лютого-березня 2022 року, включаючи кадри російських обстрілів і бомбардування пологового будинку. Український глядач високо оцінив фільм, зробивши його найкасовішим серед документальних стрічок.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

18 вересня український Оскарівський комітет висунув "20 днів у Маріуполі" на 96-ту церемонію вручення премії Оскар. У грудні ця стрічка потрапила в шортлист "Оскара" у двох номінаціях – "Найкращий документальний фільм" і "Найкращий міжнародний фільм".