Британское признание: украинский фильм "20 дней в Мариуполе" среди номинантов на премию BAFTA

Украинская документальная картина "20 дней в Мариуполе" продолжает покорять мировые вершины. Фильм успешно попал к лонглисту британской премии BAFTA в двух ключевых категориях: "Лучший документальный фильм" и "Лента на иностранном языке".

Каждая номинация имеет по десять претендентов. Узнайте в материале, рядом с какими мировыми лентами будет бороться украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

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"20 дней в Мариуполе" вошел в лонглист британской премии BAFTA

В раздел "Лучшее документальное кино" было представлено 60 лент. Среди них, кроме "20 дней в Мариуполе", вошли в длинный список следующие произведения:

"Американская симфония" (Netflix, США, режиссер Мэтью Гейнеман);

"За пределами утопии" (США, режиссер Мадлен Гэвин);

"Самое глубокое погружение" (США, режиссер Лаура МакГанн);

"Высоко и низко – Джон Гальяно" (шотландский режиссер Кевин Макдональд);

"Литл Ричард: Я все есть" (США, режиссер Лиза Кортес);

"Mad About The Boy: История Ноэла Каварда" (режиссер Барнаби Томпсон);

"Голубиный тоннель" (Великобритания, режиссер Эррол Моррис);

"Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (США, режиссер Дэвис Гуггенгейм);

"Wham!" (Великобритания, режиссер Крис Смит).

На конкурс в категории "Иностранное кино" было представлено 59 работ. Среди фильмов, которые будут бороться за звание лучшего вместе с лентой Чернова, находятся:

"Анатомия падения" (Франция, режиссер Жюстин Трие);

"Мальчик и цапля" (аниме Хаяо Миядзаки);

"Восемь гор" (Италия, Бельгия, Франция, Великобритания, режиссеры Феликс ван Гронингеном и Шарлотта Вандермерш);

"Опавшие листья" (Финляндия и Германия, режиссер Аки Каурисмяки);

"Прошедшие жизнь" (США, режиссер Селин Сон);

"Снежное сообщество" (Испания, режиссер Хуан Антонио Байона);

"Вкус вещей" (Франция, режиссер Чан Ань Хунг);

"Учительская" (Германия, режиссер Илкер Чатак);

"Зона интересов" (США, Великобритания, Польша, режиссер Джонатан Глейзер).

Короткие списки номинантов BAFTA будут объявлены 18 января, а церемония вручения наград состоится через месяц после этого, 18 февраля.

"20 дней в Мариуполе" – работа украинского военного корреспондента, Мстислава Чернова

В марте 2022 года Мстислав Чернов и Евгений Малолетко остались в блокадном Мариуполе. Лента "20 дней в Мариуполе" отражает события, разворачивавшиеся в городе в течение февраля-марта 2022 года, включая кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Украинский зритель высоко оценил фильм, сделав его самым кассовым среди документальных лент.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

18 сентября украинский Оскаровский комитет выдвинул "20 дней в Мариуполе" на 96 церемонию вручения премии Оскар. В декабре эта лента попала в шортлист "Оскара" в двух номинациях - "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный фильм".