Как сообщает HELLO, Питт назвал свой дом "The Pitts’" – то есть использовал форму, которая звучит так, будто речь идет не только о нем самом.

Невинная оговорка? Вполне возможно. А может, 62-летний голливудский красавец просто случайно сообщил миру то, что его пиар-команда предпочла бы оставить за закрытыми дверями.

Официального подтверждения помолвки или брака нет, но интернет, похоже, уже достал свадебные бокалы.

"The Pitts’": шесть слов, которые подняли шум

Все произошло во время беседы Питта с журналистом Райаном Д'Агостино для Esquire. Когда тот пошутил, что получил королевский прием в доме актера, Питт ответил:

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Just another day at the Pitts’.

То есть примерно:



Еще один обычный день у Питтов.

И вот тут поклонники поставили мысленную галочку напротив пункта "А не женился ли он, случайно?".

Ведь если ты годами называешь свой дом "своим", а тут вдруг появляется загадочное "у Питтов", люди вполне закономерно начинают думать о штампе в паспорте. Особенно когда рядом уже почти четыре года живет любимая женщина.

Что известно о романе Питта и Инес де Рамон



Брэд Питт и Инес де Рамон / Фото инстаграма



Брэд Питт и Инес де Рамон вместе с 2022 года. По данным издания, пара живет вместе в Лос-Анджелесе, хотя оба довольно тщательно оберегают свои отношения от публичности.

Публично они особо не спешили демонстрировать роман. Только в июле 2026 года пара фактически стала "официальной" в инстаграме: визажистка Лори Занолетти опубликовала фотографии Питта и де Рамон, которые готовились к свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке.

Но никакого официального подтверждения того, что Питт и де Рамон поженились, нет. Издание лишь предполагает, что его фраза могла намекать на новый этап отношений – помолвку или даже брак.

Но есть один нюанс, связанный с его семьей

На фоне слухов о возможной свадьбе нельзя обойти стороной еще одну сложную сторону личной жизни актера.

По информации издания, Инес де Рамон, как сообщается, до сих пор не встречалась с шестью детьми Питта и Анджелины Джоли – Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.

Четверо из шестерых детей юридически сменили фамилию на Питт, а Нокс, хотя формально и сохранил ее, в июне 2026 года не указал ее в своем аттестате об окончании школы.

