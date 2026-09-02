Як повідомляє HELLO, Пітт назвав свій будинок "The Pitts’" – тобто використав форму, яка звучить так, ніби йдеться не лише про нього самого.

Невинна обмовка? Цілком можливо. А може, 62-річний голлівудський красунчик просто випадково повідомив світу те, що його команда піару воліла б залишити за зачиненими дверима.

Офіційного підтвердження заручин чи шлюбу немає, але інтернет уже, здається, дістав весільні келихи.

"The Pitts’": шість слів, які наробили галасу

Все сталося під час розмови Пітта з журналістом Раяном Д'Агостіно для Esquire. Коли той пожартував, що отримав королівський прийом у будинку актора, Пітт відповів:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Just another day at the Pitts’.

Тобто приблизно:



Ще один звичайний день у Піттів.

І ось тут шанувальники поставили уявну галочку навпроти пункту "А чи не одружився він часом?".

Бо якщо ти роками називаєш свій дім своїм, а тут раптом з’являється загадкове "Пітти", людство закономірно починає думати про штамп у паспорті. Особливо коли поруч уже майже чотири роки живе кохана жінка.

Що відомо про роман Пітта та Інес де Рамон



Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото Інстаграм



Бред Пітт та Інес де Рамон разом із 2022 року. За даними видання, пара живе разом у Лос-Анджелесі, хоча обидва досить ретельно оберігають свої стосунки від публічності.

Публічно вони особливо не поспішали демонструвати роман. Лише у липні 2026 року пара фактично стала Instagram-офіційною: візажистка Лорі Занолетті опублікувала фотографії Пітта та де Рамон, які готувалися до весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі в Нью-Йорку.

Але жодного офіційного підтвердження того, що Пітт та де Рамон одружилися, немає. Видання лише припускає, що його фраза могла натякати на новий етап стосунків – заручини або навіть шлюб.

Але є один нюанс із його родиною

На тлі чуток про можливе весілля не можна оминути ще одну складну частину особистого життя актора.

За інформацією видання, Інес де Рамон, як повідомляється, досі не зустрічалася із шістьма дітьми Пітта та Анджеліни Джолі – Меддоксом, Паксом, Захарою, Шайло, Ноксом і Вів'єн.

Чотири з шести дітей юридично прибрали прізвище Пітт, а Нокс, хоча формально його зберіг, у червні 2026 року не вказав його у своєму атестаті про закінчення школи.

