Как сообщает thewrap, первый официальный тизер уже был представлен, хотя самого Питта в нем пока не показали.



Клифф Бут возвращается

В первом фильме Клифф Бут был тем самым другом и каскадером Рика Далтона, который выглядел так, будто даже самая безумная ситуация для него – просто еще один рабочий четверг. Герой Питта стал одним из самых ярких персонажей картины, а сам актер за эту роль получил "Оскар".

Теперь Клифф получит собственную историю. Судя по названию, Тарантино не обещал нам спокойную драму о мужчине, который наконец решил пожить для себя.

Самая интересная деталь о будущем фильме – режиссер. Дэвид Финчер согласился экранизировать сценарий Тарантино, фактически взяв под свой контроль продолжение чужой вселенной.

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Тарантино считает Финчера одним из лучших режиссеров и серьезно относится к тому, что тот захотел адаптировать его материал.

О чем будет фильм

Пока что сюжет держат в секрете, но известно главное: центральным персонажем снова станет Клифф Бут в исполнении Брэда Питта. Полноценного синопсиса создатели не раскрыли, поэтому здесь придется немного потерпеть.

Когда смотреть

Премьера в кинотеатрах запланирована на 25 ноября 2026 года. Первым форматом эксклюзивного проката станет IMAX, а уже примерно через месяц фильм должен появиться на Netflix.

А еще возвращается любимый фильм миллионов – "Сокровища нации 3" с Николасом Кейджем.