Як повідомляє thewrap, перший офіційний тизер уже представили, хоча самого Пітта в ньому поки не показали.



Кліфф Бут повертається

У першому фільмі Кліфф Бут був тим самим другом і каскадером Ріка Далтона, який виглядав так, ніби навіть найбожевільніша ситуація для нього – просто ще один робочий четвер. Герой Пітта став одним із найяскравіших персонажів стрічки, а сам актор за цю роль отримав "Оскар".

Тепер Кліфф отримає власну історію. Судячи з назви, Тарантіно не обіцяв нам спокійну драму про чоловіка, який нарешті вирішив пожити для себе.

Найцікавіша деталь про майбутню стрічку – режисер. Девід Фінчер погодився поставити сценарій Тарантіно, фактично взявши під контроль продовження чужого всесвіту.

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Тарантіно вважає Фінчера одним із найкращих режисерів і серйозно ставиться до того, що той захотів адаптувати його матеріал.

Про що буде фільм

Поки що сюжет тримають у таємниці, але відомо головне: центральним персонажем знову стане Кліфф Бут у виконанні Бреда Пітта. Повноцінного синопсису творці не розкрили, тому тут доведеться трохи потерпіти.

Коли дивитися

Прем'єра у кінотеатрах запланована на 25 листопада 2026 року. Першим форматом ексклюзивного прокату стане IMAX, а вже приблизно через місяць фільм має з'явитися на Netflix.

А ще повертається улюбленйи фільм мільйонів – "Скарб Нації 3" з Ніколасом Кейджом.



