"Легче не станет": актриса Деми Мур ушла из кино из-за тяжелой болезни Брюса Уиллиса

Бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур помогает семье актера справиться с его тяжелым заболеванием. Она сделает все, чтобы последние моменты или годы Брюса с его семьей были счастливы.

Деми Мур может похвастаться ролями в успешных фильмах, прославивших ее на весь мир. Она сыграла в таких проектах: "Призрак", "Непристойное предложение", "Солдат Джейн", "Разоблачение", "Несколько хороших парней" и т.д. Однако когда актриса узнала о страшной болезни Брюса, она ушла из кино. Нынешняя жена Уиллиса Эмма Гемминг благодарна звезде за ее помощь.

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Деми Мур помогает семье Брюса Уиллиса справиться с его тяжелым заболеванием

Через год времени, после диагноза афазия, здоровье актера существенно ухудшилось. Ему установили точный диагноз – лобно-височная деменция.

Эмма благодарна за то, что Деми рядом. Ей было невероятно трудно справиться с заботой о Брюсе, их двумя маленькими дочерьми и горем, которое она испытывает. Деми не наступает ей на пятки. Деми вмешалась, чтобы убедиться, что каждый праздник, день рождения и встреча проходят как можно более празднично,

– рассказал инсайдер.

"Потребовались годы, чтобы получить ответы на то, что происходит с Брюсом, и месяцы, чтобы семья приняла его диагноз. Это был очень долгий путь. Легче не станет, но они благодарны за то, что они друг у друга", – дополнил он.

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Как известно, в связи с болезнью, Уиллис составил завещание. Издание Radar написало, что состояние знаменитости оценивается в 250 миллионов долларов. Их Брюс Уиллис решил поделить между дочерьми от Деми Мур и семьей, с которой живет сейчас. Известно, что Румер, Скаут и Таллула могут получить только по одному миллиону миллионов долларов. Остальные средства достанутся его жене Эмми Хеминг и их общим дочерям.