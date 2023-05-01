Демі Мур може похизуватись ролями в успішних фільмах, які прославили її на весь світ. Вона зіграла у таких проєктах: "Привид", "Непристойна пропозиція", "Солдат Джейн", "Викриття", "Декілька хороших хлопців" тощо. Проте, коли актриса дізналася про страшну хворобу Брюса, вона пішла з кіно. Нинішня дружина Вілліса Емма Гемінг вдячна зірці за її допомогу.

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Демі Мур допомагає сім’ї Брюса Вілліса впоратися з його важким захворюванням

За рік часу, після діагнозу афазія, здоров’я актора суттєво погіршилося. Йому встановили точний діагноз – лобно-скронева деменція.

Емма вдячна за те, що Демі поряд. Їй було неймовірно важко впоратися з турботою про Брюса, їх двома маленькими доньками та горем, яке вона відчуває. Тож Демі не наступає їй на п’яти. Демі втрутилася, щоб переконатися, що кожне свято, день народження та зустріч відбуваються якомога святковіше,

– розповів інсайдер.

"Потрібні були роки, щоб отримати відповіді на те, що відбувається з Брюсом, і місяці, щоб сім'я прийняла його діагноз. То був дуже довгий шлях. Легше не стане, але вони вдячні за те, що вони є один в одного", – доповнив він.

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Як відомо, у зв’язку з хворобою, Вілліс склав заповіт. Видання Radar написало, що статки знаменитості оцінюються у 250 мільйонів доларів. Їх Брюс Вілліс вирішив поділити між доньками від Демі Мур та сім’єю, з якою живе зараз. Відомо, що Румер, Скаут і Таллула можуть отримати тільки по одному мільйону мільйон доларів. Решта коштів дістануться його дружині Еммі Гемінг та їхнім спільним донькам.