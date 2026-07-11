Не только "Крепкий орешек": 13 культовых фильмов с Брюсом Уиллисом, которые стоит посмотреть каждому

Ровно 38 лет назад, в июле 1988 года, американские кинозрители впервые увидели боевик "Крепкий орешек", который сделал Брюса Уиллиса большой звездой. История об обычном полицейском в грязной майке, который в одиночку противостоит вооруженным террористам, подарила миру культового персонажа.

Хотя актер уже завершил свою карьеру, его фильмография остается настоящим сокровищем для киноманов, которые любят качественные боевики и глубокие сюжеты. Смотрите подборку лучших фильмов с Брюсом Уиллисом – на 24 Канале.

"Крепкий орешек" (1988)

Нью-йоркский полицейский Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы помириться с женой, и попадает на ее рождественскую вечеринку в небоскребе "Накатоми Плаза". В разгар праздника здание захватывают высокопрофессиональные немецкие террористы под руководством хитрого Ганса Грубера, которые берут всех присутствующих в заложники. Макклейну удается незаметно спрятаться на верхних этажах и остаться единственной надеждой на спасение людей. Вооруженный лишь служебным пистолетом, Джон постепенно ликвидирует бандитов, срывает их план ограбления и делает все возможное, чтобы освободить свою возлюбленную.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер фильма онлайн

"Шестое чувство" (1999)

В этом мистическом триллере Брюс Уиллис играет Малкольма Кроу – детского психолога, который сталкивается с самым сложным случаем в своей карьере. Его 9-летний пациент по имени Коул панически боится окружающего мира, поскольку хранит страшную тайну. Оказывается, он видит призраков умерших людей. Специалист стремится любой ценой помочь напуганному ребенку, поскольку испытывает чувство вины за давнюю ошибку с другим сложным пациентом.

"Шестое чувство": смотрите трейлер фильма онлайн

"12 обезьян" (1995)

В мрачном будущем смертоносный вирус уничтожил большую часть человечества, поэтому выжившие вынуждены жить под землей в заброшенных туннелях. Ученые выбирают преступника Джеймса Коула, которого играет Уиллис, для опасной миссии и отправляют его в прошлое на машине времени. Главный герой должен найти источник страшной инфекции, чтобы ученые смогли создать вакцину и спасти планету. Из-за сбоя системы Коул оказывается в психиатрической больнице на несколько лет раньше нужного срока. Там врачи считают его сумасшедшим.

"12 обезьян": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вы хотите продолжить киномарафон с этим харизматичным актером, обратите внимание на другие известные фильмы с его участием:

"Пятый элемент";

"Криминальное чтиво";

"Армагеддон";

"Смерть ей к лицу";

"Счастливое число Слевина";

"Город грехов";

"Сплит";

"Петля времени";

"Неуязвимый";

"Последний бойскаут".

Читайте больше о лучших боевиках 2026 года, от которых волосы встают дыбом, в нашем материале.