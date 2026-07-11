Хоч актор уже завершив свою кар'єру, його фільмографія залишається справжнім скарбом для кіноманів, яким подобаються якісні бойовики та глибокі сюжети. Дивіться добірку найкращих фільмів з Брюсом Віллісом – на 24 Каналі.

"Міцний горішок" (1988)

Нью-йоркський поліцейський Джон МакКлейн прилітає до Лос-Анджелеса, щоб помиритися з дружиною, і потрапляє на її різдвяну вечірку в хмарочосі "Накатомі Плаза". У розпал свята будівлю захоплюють високопрофесійні німецькі терористи під керівництвом хитрого Ганса Грубера, які беруть усіх присутніх у заручники. МакКлейну вдається непомітно сховатися на верхніх поверхах і залишитися єдиною надією на порятунок людей. Озброєний лише службовим пістолетом, Джон поступово ліквідовує бандитів, зриває їхній план пограбування та робить усе можливе, щоб визволити свою кохану.

"Міцний горішок": дивіться трейлер фільму онлайн

"Шосте чуття" (1999)

У цьому містичному трилері Брюс Вілліс грає Малкольма Кроу – дитячого психолога, який стикається з найважчим випадком у своїй кар'єрі. Його 9-річний пацієнт, на ім'я Коул, панічно боїться навколишнього світу, оскільки має страшну таємницю. Виявляється, він бачить привидів померлих людей. Фахівець прагне за будь-яку ціну допомогти наляканій дитині, бо відчуває провину за давню помилку з іншим складним пацієнтом.

"Шосте чуття": дивіться трейлер фільму онлайн

"12 мавп" (1995)

У похмурому майбутньому смертоносний вірус знищив більшу частину людства, тому вцілілі змушені жити під землею у занедбаних тунелях. Науковці обирають кримінального злочинця Джеймса Коула, якого грає Вілліс, для небезпечної місії та відправляють його в минуле на машині часу. Головний герой має знайти першоджерело страшної інфекції, щоб вчені змогли створити вакцину та врятувати планету. Через помилку системи Коул опиняється у психіатричній лікарні на кілька років раніше потрібного терміну. Там лікарі вважають його божевільним.

"12 мавп": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ви хочете продовжити кіномарафон із цим харизматичним актором, зверніть увагу на інші відомі кінострічки з його участю:

"П'ятий елемент";

"Кримінальне чтиво";

"Армагеддон";

"Смерть їй личить";

"Щасливе число Слевіна";

"Місто гріхів";

"Спліт";

"Петля часу";

"Невразливий";

"Останній бойскаут".

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