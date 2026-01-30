Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, осознает ли актер свой неизлечимый диагноз
- Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, рассказала, что актер не осознает свой диагноз лобно-височной деменции из-за анозогнозии, которая является частью его неврологического заболевания.
- Об ухудшении здоровья Уиллиса стало известно в 2022 году, когда ему диагностировали афазию, позже уточнив диагноз до лобно-височной деменции, что значительно затрудняет его коммуникацию и поведение.
Жена Брюса Уиллиса поделилась горькой правдой о неизлечимой болезни актера. По ее словам, Уиллис до сих пор не знает о своем тяжелом диагнозе.
Уже несколько лет звезда фильма "Крепкий орешек" не осознает, что болеет лобно-височной деменцией. Об этом Эмма Хеминг рассказала в подкасте Conversations With Cam Podcast.
Что сказала Эмма Хеминг о болезни Брюса Уиллиса?
В подкасте Эмма Хеминг поделилась опытом жизни с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. У актера прогрессирует неврологическое заболевание, а также ему диагностировали анозогнозию – состояние, при котором человек не осознает собственного диагноза.
Уиллис болеет лобно-височной деменцией, которую обнаружили еще в 2023 году. По словам Эммы, то, что мужчина не догадывается о своей болезни, является своеобразным защитным механизмом. Она отметила, что это состояние одновременно является "и благословением, и проклятием", ведь Брюс никогда не связывал свое состояние с серьезным недугом.
Он никогда не связывал факт наличия этой болезни... И я очень рада, что он об этом не знает. Кстати, есть такой термин, это неврологическое состояние, которое сопровождает людей с подобным диагнозом, который называется "анозогнозия", когда мозг не может определить, что с ним происходит. Это часть болезни,
– отметила Эмма.
Что известно о болезни Брюса Уиллиса?
- Об ухудшении состояния здоровья Брюса Уиллиса стало известно в 2022 году. Тогда ему диагностировали афазию – неврологическое расстройство, которое затрудняет коммуникацию.
- А уже в 2023 году врачи уточнили диагноз и назвали его лобно-височной деменцией, сообщало издание Variety.
- Это неизлечимое заболевание, которое повреждает мозг, в частности участки, отвечающие за поведение, эмоции и речь. Известно, что эта болезнь прогрессирует со временем.
- Сейчас Брюс Уиллис проживает в специальном доме с круглосуточным уходом отдельно от своей семьи, однако неподалеку, чтобы родные могли постоянно контактировать с ним и наведываться.
- Актер до сих пор узнает близких, хотя с каждым днем это становится все труднее.
- Его семья активно поддерживает его – в частности нынешняя жена Эмма Хеминг и бывшая жена Деми Мур вместе с их детьми.