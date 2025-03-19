Брюс Уиллис известен своими ролями в боевиках и триллерах. Кино 24 подготовил подборку самых известных фильмов с участием легендарного актера.

Интересно 5 приключенческих сериалов с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться

"Крепкий орешек" (1988)

Накануне Рождества нью-йоркский полицейский Джон МакКлейн приезжает в Лос-Анджелес. Мужчина хочет помириться с женой, но все идет не по плану. Во время корпоративной вечеринки в небоскребе "Накатоми Плаза" здание захватывает группа террористов во главе с Гансом Грубером. МакКлейн оказался единственным, кто не попал в заложники, поэтому его приходится начать борьбу против преступников.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер фильма онлайн

"П ятый элемент" (1997)

В далеком будущем таксист Корбен Даллас становится случайным участником миссии спасения мира. Он должен помочь загадочной девушке Лилу, которая является воплощением Пятого элемента – единственной силы, способной уничтожить космическое зло. Им противостоят злодеи, которые сделают все возможное, чтобы не дать защитить планету.

"Пятый элемент": смотрите трейлер фильма онлайн

"Шестое чувство" (1999)

Психолог Малкольм Кроу помогает мальчику Коулу, который утверждает, что видит призраков. Юноша ужасно напуган, ведь духи мертвых приходят к нему с различными просьбами. Постепенно Кроу начинает понимать истинный ужас ситуации и сталкивается с потрясающим открытием, которое полностью меняет его реальность.

"Шестое чувство": смотрите трейлер фильма онлайн

"Криминальное чтиво" (1994)

Сюжет фильма состоит из нескольких переплетенных историй. Первая – касается двух гангстеров Винсента и Джулса, которые выполняют приказы своего босса Марселласа Уоллеса. Вторая история разворачивается вокруг боксера Бутча, который решает не выполнять договоренность и убегает после нелегального боя. Третья сюжетная линия рассказывает о том, как Винсент получил указание провести вечер с женой босса, но все пошло не по плану.

"Криминальное чтиво": смотрите трейлер фильма онлайн

"Город грехов" (2005)

Этот город, с его темными улочками и таинственными уголками, притягивает к себе бунтарей, людей с разбитыми сердцами и негодяев, погрязших в пороке. Некоторые называют его городом тьмы, другие – черствым, бездушным местом, где надежда кажется последним, что осталось.

"Город грехов": смотрите трейлер фильма онлайн

Однако среди этого хаоса есть те, кто считает его своим домом: нечистые на руку полицейские, проститутки, благородные разбойники, которые пытаются выжить в мире, играющем по жестоким правилам.