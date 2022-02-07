Брюс Уиллис – рекордсмен по провалам в кино: назвали номинантов на антипремию Золотая Малина

Организаторы американской антипремии Золотая Малина назвали номинантов на звание самых громких провалов в кино. Отдельную категорию создали американскому киноактеру Брюсу Уиллису, с провальной игрой которого в 2021 году вышло наибольшее количество фильмов.

Эта номинация называется "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года". Кроме актера, лидером по количеству номинаций стал фильм Netflix "Диана: мюзикл". Его представили в девяти категориях.

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По пять номинаций получили триллеры "Карен" Коука Дэниелса и "Женщина в окне" Джо Райта. Картина Леброна Джеймса "Космический джем: новое поколение" получила 4 номинации.

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На звание худших актеров и актрис в кино претендуют такие знаменитости: Бен Аффлек, Эми Адам, Меган Фокс, Мел Гибсон, Джаред Лето и другие.

Золотая Малина-2022: список номинантов

"Худший фильм"

"Диана: Мюзикл";

"Бесконечность";

"Карен";

"Космический джем: Новое поколение";

"Женщина в окне".

"Худший актер"

Скотт Иствуд ("Опасный");

Роу Хартемпф ("Диана: Мюзикл");

Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение");

Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен");

Марк Уолберг ("Бесконечность").

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"Худшая актриса"

Эми Адамс ("Женщина в окне");

Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл");

Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле");

Терин Мэннинг ("Карен");

Руби Роуз ("Ангел мести").

"Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года"

"Американская осада";

"Преступный квест";

"Звездный рубеж";

"Тупик";

"Крепость";

"Полночь на злаковом поле";

"За гранью жизни";

"Выжить в игре".

"Худшая актриса второго плана"

Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен");

Софи Куксон ("Бесконечность");

Дави Эрин ("Диана: Мюзикл");

Джуди Кей ("Диана: Мюзикл");

Тэрин Мэннинг ("Все до последнего").

"Худший актер второго плана"

Бен Аффлек ("Последняя дуэль");

Джаред Лето ("Дом Гуччи");

Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски");

Мел Гибсон ("Опасный");

Гарет Киген ("Диана: Мюзикл").

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"Худший римейк или продолжение фильма"

"Карен";

"Космический джем: Новое поколение";

"Том и Джерри";

"Афера Оливера Твиста";

"Женщина в окне".

"Худший режиссер"

Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл");

Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен");

Демон "Коук" Дэниелс ("Карен");

Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски");

Джо Райт ("Женщина в окне").

"Худший сценарий"

"Диана: Мюзикл";

"Карен";

"Афера Оливера Твиста";

"Женщина в окне";

"Ограбление по-джентльменски".

Номинантов на антипремию Золотая Малина каждый год объявляют до того, как станут известными номинанты на самую престижную премию Голливуда, – Оскар. А вот объявят победителей Золотой малины 26 марта – за день до торжественной церемонии Оскара.