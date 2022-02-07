Брюс Уиллис – рекордсмен по провалам в кино: назвали номинантов на антипремию Золотая Малина

7 февраля 2022 , 19:15
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Источник:

Razzie Channel

Организаторы американской антипремии Золотая Малина назвали номинантов на звание самых громких провалов в кино. Отдельную категорию создали американскому киноактеру Брюсу Уиллису, с провальной игрой которого в 2021 году вышло наибольшее количество фильмов.

Эта номинация называется "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года". Кроме актера, лидером по количеству номинаций стал фильм Netflix "Диана: мюзикл". Его представили в девяти категориях.

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По пять номинаций получили триллеры "Карен" Коука Дэниелса и "Женщина в окне" Джо Райта. Картина Леброна Джеймса "Космический джем: новое поколение" получила 4 номинации.

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На звание худших актеров и актрис в кино претендуют такие знаменитости: Бен Аффлек, Эми Адам, Меган Фокс, Мел Гибсон, Джаред Лето и другие.

Золотая Малина-2022: список номинантов

"Худший фильм"

  • "Диана: Мюзикл";
  • "Бесконечность";
  • "Карен";
  • "Космический джем: Новое поколение";
  • "Женщина в окне".

"Худший актер"

  • Скотт Иствуд ("Опасный");
  • Роу Хартемпф ("Диана: Мюзикл");
  • Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение");
  • Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен");
  • Марк Уолберг ("Бесконечность").

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"Худшая актриса"

  • Эми Адамс ("Женщина в окне");
  • Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл");
  • Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле");
  • Терин Мэннинг ("Карен");
  • Руби Роуз ("Ангел мести").

"Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года"

  • "Американская осада";
  • "Преступный квест";
  • "Звездный рубеж";
  • "Тупик";
  • "Крепость";
  • "Полночь на злаковом поле";
  • "За гранью жизни";
  • "Выжить в игре".

"Худшая актриса второго плана"

  • Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен");
  • Софи Куксон ("Бесконечность");
  • Дави Эрин ("Диана: Мюзикл");
  • Джуди Кей ("Диана: Мюзикл");
  • Тэрин Мэннинг ("Все до последнего").

"Худший актер второго плана"

  • Бен Аффлек ("Последняя дуэль");
  • Джаред Лето ("Дом Гуччи");
  • Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски");
  • Мел Гибсон ("Опасный");
  • Гарет Киген ("Диана: Мюзикл").

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"Худший римейк или продолжение фильма"

  • "Карен";
  • "Космический джем: Новое поколение";
  • "Том и Джерри";
  • "Афера Оливера Твиста";
  • "Женщина в окне".

"Худший режиссер"

  • Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл");
  • Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен");
  • Демон "Коук" Дэниелс ("Карен");
  • Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски");
  • Джо Райт ("Женщина в окне").

"Худший сценарий"

  • "Диана: Мюзикл";
  • "Карен";
  • "Афера Оливера Твиста";
  • "Женщина в окне";
  • "Ограбление по-джентльменски".
Интересный факт! Номинантов на антипремию Золотая Малина каждый год объявляют до того, как станут известными номинанты на самую престижную премию Голливуда, – Оскар. А вот объявят победителей Золотой малины 26 марта – за день до торжественной церемонии Оскара.
Автор: Наталія Гулій