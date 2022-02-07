Ця номінація має назву "Найгірша гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року". Окрім актора, лідером за кількістю номінацій став фільм Netflix "Діана: мюзикл". Його представили у дев’яти категоріях.

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По п’ять номінацій отримали трилери "Карен" Коука Деніелса та "Жінка у вікні" Джо Райта. Картина Леброна Джеймса "Космічний джем: нове покоління" здобула 4 номінації.

На звання найгірших акторів та актрис у кіно претендують такі знаменитості: Бен Аффлек, Емі Адам, Меган Фокс, Мел Гібсон, Джаред Лето та інші.

Золота Малина-2022: список номінантів

"Найгірший фільм"

  • "Діана: Мюзикл";
  • "Нескінченність";
  • "Карен";
  • "Космічний джем: Нове покоління";
  • "Жінка у вікні".

"Найгірший актор"

  • Скотт Іствуд ("Небезпечний");
  • Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл");
  • Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління");
  • Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен");
  • Марк Волберг ("Нескінченність").

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"Найгірша актриса"

  • Емі Адамс ("Жінка у вікні");
  • Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл");
  • Меган Фокс ("Північ на злаковому полі");
  • Терін Меннінг ("Карен");
  • Рубі Роуз ("Ангел помсти").

"Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року"

  • "Американська облога";
  • "Злочинний квест";
  • "Зоряний рубіж";
  • "Глухий кут";
  • "Фортеця";
  • "Північ на злаковому полі";
  • "За межею життя";
  • "Вижити в грі".

"Найгірша актриса другого плану"

  • Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен");
  • Софі Куксон ("Нескінченність");
  • Даві Ерін ("Діана: Мюзикл");
  • Джуді Кей ("Діана: Мюзикл");
  • Терін Меннінг ("Все до останнього").

"Найгірший актор другого плану"

  • Бен Аффлек ("Остання дуель");
  • Джаред Лето ("Дім Ґуччі");
  • Нік Кеннон ("Пограбування по-джентельменськи");
  • Мел Гібсон ("Небезпечний");
  • Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл").

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"Найгірший рімейк або продовження фільму"

  • "Карен";
  • "Космічний джем: Нове покоління";
  • "Том і Джеррі";
  • "Афера Олівера Твіста";
  • "Жінка у вікні".

"Найгірший режисер"

  • Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл");
  • Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен");
  • Демон "Коук" Деніелс ("Карен");
  • Ренні Харлін ("Пограбування по-джентельменськи");
  • Джо Райт ("Жінка у вікні").

"Найгірший сценарій"

  • "Діана: Мюзикл";
  • "Карен";
  • "Афера Олівера Твіста";
  • "Жінка у вікні";
  • "Пограбування по-джентльменськи".