Эта номинация называется "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года". Кроме актера, лидером по количеству номинаций стал фильм Netflix "Диана: мюзикл". Его представили в девяти категориях.
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По пять номинаций получили триллеры "Карен" Коука Дэниелса и "Женщина в окне" Джо Райта. Картина Леброна Джеймса "Космический джем: новое поколение" получила 4 номинации.
На звание худших актеров и актрис в кино претендуют такие знаменитости: Бен Аффлек, Эми Адам, Меган Фокс, Мел Гибсон, Джаред Лето и другие.
Золотая Малина-2022: список номинантов
"Худший фильм"
- "Диана: Мюзикл";
- "Бесконечность";
- "Карен";
- "Космический джем: Новое поколение";
- "Женщина в окне".
"Худший актер"
- Скотт Иствуд ("Опасный");
- Роу Хартемпф ("Диана: Мюзикл");
- Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение");
- Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен");
- Марк Уолберг ("Бесконечность").
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"Худшая актриса"
- Эми Адамс ("Женщина в окне");
- Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл");
- Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле");
- Терин Мэннинг ("Карен");
- Руби Роуз ("Ангел мести").
"Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года"
- "Американская осада";
- "Преступный квест";
- "Звездный рубеж";
- "Тупик";
- "Крепость";
- "Полночь на злаковом поле";
- "За гранью жизни";
- "Выжить в игре".
"Худшая актриса второго плана"
- Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен");
- Софи Куксон ("Бесконечность");
- Дави Эрин ("Диана: Мюзикл");
- Джуди Кей ("Диана: Мюзикл");
- Тэрин Мэннинг ("Все до последнего").
"Худший актер второго плана"
- Бен Аффлек ("Последняя дуэль");
- Джаред Лето ("Дом Гуччи");
- Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски");
- Мел Гибсон ("Опасный");
- Гарет Киген ("Диана: Мюзикл").
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"Худший римейк или продолжение фильма"
- "Карен";
- "Космический джем: Новое поколение";
- "Том и Джерри";
- "Афера Оливера Твиста";
- "Женщина в окне".
"Худший режиссер"
- Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл");
- Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен");
- Демон "Коук" Дэниелс ("Карен");
- Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски");
- Джо Райт ("Женщина в окне").
"Худший сценарий"
- "Диана: Мюзикл";
- "Карен";
- "Афера Оливера Твиста";
- "Женщина в окне";
- "Ограбление по-джентльменски".