Відомо, що церемонія вручення нагород EE British Academy Film Awards відбудеться в Лондоні, у неділю, і буде транслюватися в Великій Британії на каналі BBC One.

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Премія BAFTA є відкритою для творців у галузі кіно та телебачення з усього світу, її лауреатами в різний час ставали: Шон Коннері, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастін Гоффман, Кейт Вінслет, Ентоні Гопкінс, Марчелло Мастроянні, Джордж Клуні, Джоді Фостер, Скарлетт Йоганссон, Джек Ніколсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачіно та багато інших акторів, продюсерів, режисерів тощо.

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Цього року найбільше номінацій отримав фільм "Дюна" (11), друге місце посів "У руках пса" (8), третє зайняла стрічка "Белфаст" (6). По 5 номінацій отримали картини: "007: Не час помирати", "Вестсайдська історія", "Лакрична піца".

Номінанти на премію BAFTA-2022

"Найкращий фільм"

"Белфаст";

"Не дивіться вгору";

"Дюна";

"Лакрична піца";

"У руках пса".



Номінанти на премію BAFTA-2022 / Фото з інстаграму премії

"Найкращий актор"

Аділь Ахтар – "Алі та Ава";

Махершала Алі – "Лебедина пісня";

Бенедикт Камбербетч – "У руках пса";

Леонардо Ді Капріо – "Не дивіться нагору";

Стівен Грем – "Точка кипіння";

Вілл Сміт – "Король Річард".



Номінанти на премію BAFTA-2022 / Фото з інстаграму премії

"Найкращий актор другого плану"

Майк Фейст – "Вестсайдська історія";

Кіран Хайндс – "Белфаст";

Трой Коцур – "CODA: У ритмі серця";

Вуді Норман – "Давай, давай";

Джессі Племенс – "У руках пса";

Коді Сміт-МакФі – "У руках пса".



Номінанти на премію BAFTA-2022 / Фото з інстаграму премії

"Найкраща акторка"

Леді Гага – "Дім Ґуччі";

Алана Хаїм – "Лакрична піца";

Емілія Джонс – "CODA: У ритмі серця";

Ренате Реінсве – "Найгірша людина у світі";

Джоенна Скенлен – "Після кохання";

Тесса Томпсон – "Проходження".



Номінанти на премію BAFTA-2022 / Фото з інстаграму премії

"Найкраща акторка другого плану"

Каітріона Белфі – "Белфаст";

Джессі Баклі – "Незнайома дочка";

Аріана Дебозе – "Вестсайдська історія";

Енн Дауд – "Меса";

Онжаню Елліс – "Король Річард";

Рут Негга – "Проходження".



Номінанти на премію BAFTA-2022 / Фото з інстаграму премії

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