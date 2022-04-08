Брюс Уиллис с женой на прогулке: 10-летняя дочь сделала трогательные снимки

Недавно мы узнали об ужасной болезни Брюса Уиллиса и отреагировали на новость о завершении карьеры. Теперь актер будет реже появляться на публике, а больше времени будет проводить в кругу самых родных.

На днях супруги Уиллис отправились на прогулку. Милые фото Эмми и Брюса сделала их 10-летняя дочь Мэйбел Рэй.

Если вы не видели После публичного заявления о болезни: дочь Брюса Уиллиса поражена поддержкой отца в сети

Брюс Уиллис с женой на прогулке

Стоит заметить, что Эмма, которая младше его на 23 года, – вторая жена актера. На ней он уже женат 13 лет и имеет двух дочерей: 10-летнюю Мэйбел Рэй и 7-летнюю Эвелин Пенн. В настоящее время семья проживает в Нью-Йорке, в квартире возле Центрального парка.

Мама и папа в своей любимой среде,

– жена Эмма подписала фото.

Брюс Уиллис с женой на прогулке / Фото из инстаграма Эммы Уиллис