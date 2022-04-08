Брюс Уиллис с женой на прогулке: 10-летняя дочь сделала трогательные снимки

8 апреля 2022 , 11:41
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Эммы Уиллис

Недавно мы узнали об ужасной болезни Брюса Уиллиса и отреагировали на новость о завершении карьеры. Теперь актер будет реже появляться на публике, а больше времени будет проводить в кругу самых родных.

На днях супруги Уиллис отправились на прогулку. Милые фото Эмми и Брюса сделала их 10-летняя дочь Мэйбел Рэй. 

Если вы не видели После публичного заявления о болезни: дочь Брюса Уиллиса поражена поддержкой отца в сети

Брюс Уиллис с женой на прогулке

Стоит заметить, что Эмма, которая младше его на 23 года, – вторая жена актера. На ней он уже женат 13 лет и имеет двух дочерей: 10-летнюю Мэйбел Рэй и 7-летнюю Эвелин Пенн. В настоящее время семья проживает в Нью-Йорке, в квартире возле Центрального парка.

Мама и папа в своей любимой среде,
– жена Эмма подписала фото.

Брюс Уиллис с женой на прогулке / Фото из инстаграма Эммы Уиллис 

 

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

У 67-летнего актера обнаружили афазию. Это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после инсульта, травмы головы или даже из-за опухоли головного мозга. Эта болезнь влияет на способность говорить, писать и понимать речь. Шокированные фанаты сразу начали выражать свою мощную поддержку родным Уиллиса.
Автор: Наталія Гулій