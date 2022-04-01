О болезни Брюса Уиллиса объявила его семья – эксдружина Деми Мур, все их три дочери и нынешняя любимая Эмма Хеминг-Уиллис. Сегодня Скаут Уиллис опубликовала общую фотографию с отцом и сказала, что поражена мощной поддержкой, которую они не ожидали.

К слову Брюс Уиллис уходит из кино по болезни: какой диагноз у голливудского актера

Дочь Брюса Уиллиса поражена поддержкой отца в сети

У 67-летнего актера обнаружили афазию. Это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после инсульта, травмы головы или даже из-за опухоли головного мозга. Эта болезнь влияет на способность говорить, писать и понимать речь.

Шокированные фанаты сразу начали выражать свою мощную поддержку родным Уиллиса.

Папа. Вчера было так сюрреалистично делиться чем-нибудь таким личным. Я не знала, как это воспримут. Я надеялась на любовь и сострадание, но я не могла предсказать глубину такой поддержки, которую вчера получила моя семья,

– сказала Скаут Уиллис.

Певица дополнила, что была поражена тем, сколько любви, энергии и молитв послали моему папе. "И это тронуло меня так, что я не могла сдержать слез. Я так благодарна за любовь, и за то, что мой папа означает для вас", – дополнила она.

Скаут поблагодарила всех, кто написал ей вчера: "Я люблю и ценю вас всем сердцем, мне нужно время, чтобы ответить на ваши сообщения!".