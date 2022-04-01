Про хворобу Брюса Вілліса оголосила його сім'я – ексдружина Демі Мур, усі їхні три доньки та теперішня кохана Емма Хемінг-Вілліс. Сьогодні Скаут Вілліс опублікувала спільну фотографію з батьком та сказала, що вражена потужною підтримкою, на яку вони не очікували.

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Донька Брюса Вілліса вражена підтримкою батька у мережі

У 67-річного актора виявили афазію. Це набутий розлад мови, який може виникнути після інсульту, травми голови або навіть через пухлину головного мозку. Ця хвороба впливає на здатність говорити, писати й розуміти мову.

Шоковані фанати одразу ж почали висловлювати свою потужну підтримку рідним Вілліса.

Тато. Вчора було так сюрреалістично ділитися чимось таким особистим. Я не знала, як це сприймуть. Я сподівалася на любов та співчуття, але я не могла передбачити глибину такої підтримки, яку вчора отримала моя сім’я,

– сказала Скаут Вілліс.

Співачка доповнила, що була вражена тим, скільки любові, енергії та молитов надіслали моєму татові. "І це зворушило мене так, що я не могла стримати сліз. Я така вдячна за любов, і за те, що мій тато означає для вас", – доповнила вона.

Скаут подякувала усім, хто написав їй вчора: "Я люблю і ціную вас усім серцем, мені потрібен час, щоб відповісти на ваші повідомлення!".



Брюс Вілліс з дочкою Скаут Вілліс / Фото з інстаграму доньки