Днями подружжя Вілліс вирушило на прогулянку. Милі фото Еммі та Брюсу зробила їхня 10-річна донька Мейбел Рей.

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Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці

Варто зауважити, що Емма, яка є молодшою від нього на 23 роки, – друга дружина актора. З нею він вже одружений 13 років та має двох доньок: 10-річну Мейбел Рей та 7-річну Евелін Пенн. Зараз сім'я проживає в Нью-Йорку, у квартирі біля Центрального парку.

Мама і тато у своєму улюбленому середовищі,

– дружина Емма підписала фото.

Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці / Фото з інстаграму Емми Вілліс