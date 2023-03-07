В расследовании говорится о трех друзьях – Насте Яланской, Максиме Кузьменко и Сергее Устименко, которые 4 марта решили завезти помощь в приют для животных в Забучье, но стали жертвами военных преступлений России в Буче. Максим погиб от выстрела в голову, Настю и Сергея расстреляли, когда они пытались скрыться.

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"Буча: расстрел на Киево-Мироцкой": что известно о фильме-расследовании

В расследовании поминутно воспроизведены события 4 марта 2022 года. Журналисты получили от анонимного источника видео с камер наблюдения и установили причастных к расстрелу россиян.

"Россияне начали расстреливать мирное население фактически сразу, как только зашли в Бучу. Они не разбирались — перед ними гражданские или военные, и это еще раз подтверждает их намерения просто уничтожать украинцев. Утром 4 марта на Киево-Мироцкой убили четырех человек и ранили еще , как минимум, одного человека", – отметила Анна Калаур, журналистка-расследовательница Общественного и автор фильма.

Расследовать эти военные преступления было бы очень трудно, если бы мы не получили фрагмент видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей первых россиян, прошедших по улице незадолго до убийств,

– продолжила она.

"Буча: расстрел на Киево-Мироцкой": смотрите фильм онлайн

"Каждый из героев уникален, их истории особенные, поэтому каждый имеет свою музыкальную "тему". Работая над монтажом и проводя с ними очень много времени, невольно переживаешь их судьбами. Создается впечатление, будто ты давно и хорошо знаешь этих людей, поэтому в саундтреке к фильму я пытался подчеркнуть переживание героев: от любви к своим детям и теплоты воспоминаний об их полных стремлениях и планах жизни, до трагизма и невыразимой тоски, когда речь заходит о том трагическом дне и приходит осознание того, что всем этим планам никогда не суждено было осуществиться ", – поделился Александр Стратонов, режиссер монтажа, композитор и автор графики фильма.