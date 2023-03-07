У розслідуванні йдеться про трьох друзів – Настю Яланську, Максима Кузьменка і Сергія Устименка, які 4 березня вирішили завезти допомогу в притулок для тварин в Забуччі, але стали жертвами воєнних злочинів Росії у Бучі. Максим загинув від пострілу в голову, Настю і Сергія розстріляли, коли вони намагались втекти.

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"Буча: розстріл на Києво-Мироцькій": що відомо про фільм-розслідування

У розслідуванні похвилинно відтворено події 4 березня 2022 року. Журналісти отримали від анонімного джерела відео з камер спостереження та встановили причетних до розстрілу росіян.

"Росіяни почали розстрілювати мирне населення, фактично, одразу, як тільки зайшли у Бучу. Вони не розбиралися — перед ними цивільні чи військові, і це вкотре підтверджує їхні наміри просто знищувати українців. Зранку 4 березня на Києво-Мироцькій вбили чотирьох людей і поранили ще, як мінімум, одну людину", – зазначила Ганна Калаур, журналістка-розслідувачка Суспільного та авторка фільму.

Розслідувати ці воєнні злочини було б дуже важко, якби ми не отримали фрагмент відео з камери спостереження, що зафіксувала перших росіян, які пройшли вулицею незадовго до вбивств,

— продовжила вона.

"Буча: розстріл на Києво-Мироцькій": дивіться фільм онлайн

"Кожен з героїв унікальний, їхні історії особливі, тому кожен має свою музичну "тему". Працюючи над монтажем і проводячи з ними дуже багато часу, мимоволі переймаєшся їхніми долями. Складається враження, наче ти давно і добре знаєш цих людей, тому у саундтреку до фільму я намагався підкреслити переживання героїв. Від любові до своїх дітей і теплоти спогадів про їхні сповнені прагнень і планів життя, до трагізму і невимовної туги, коли мова заходить про той трагічний день і приходить усвідомлення того, що усім цим планам ніколи не судилося здійснитись", — поділився Олександр Стратонов, режисер монтажу, композитор та автор графіки фільму.