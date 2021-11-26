Будет много воспоминаний: в сети показали трейлер финального сезона сериала "Это мы"

Телеканал NBC поделился первым трейлером шестого финального сезона сериала "Это мы", который посвятил Дню благодарения в США. Поскольку финальный сезон будет пронизан воспоминаниями – в видео мы видим много флэшбеков из предыдущих сезонов.

Премьера финального шестого сезона, включающего 18 серий, состоится на NBC 4 января 2022 года.

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Чем поразил трейлер

В новом трейлере показали воспоминания из предыдущих сезонов и лишь минуту посвятили новым кадрам с шестого сезона, в частности показали как прогрессирует болезнь Ребекки (Мэнди Мур), у которой болезнь Альцгеймера. В начале видео она говорит, что теряет память и что ей интересно, какими будут ее последние воспоминания. На протяжении всего видео вспоминает лучшие моменты из жизни. В конце видео она говорит, что не боится забыть какие-то значимые моменты своей жизни, но не хочет потерять те мелочи, которые делали ее счастливой.

Что известно о сериале "Это мы"

Первый сезон вышел в 2016 году, быстро стал хитом NBC, а также получил признание критиков. В семейной драме рассказывается о Джеке и Ребекка Пирсон, которые воспитывают трех близнецов. Помимо основной истории, развивающейся в 2016 – 2019 годах, показаны многие моменты из прошлого пары и детства. Проект создал Дэн Фогельман, а главные роли сыграли Майло Вентимилья , Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Метц и Джастин Хартли.