Прем'єра фінального шостого сезону, що включає 18 епізодів, відбудеться на NBC 4 січня 2022 року.

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Чим вразив трейлер

У новому трейлері показали спогади з попередніх сезонів і лише хвилину присвятили новим кадрам з шостого сезону, зокрема показали як прогресує хвороба Ребекки (Менді Мур), у якої хвороба Альцгеймера. На початку відео вона говорить, що втрачає пам’ять і що їй цікаво, якими будуть її останні спогади. Упродовж всього відео згадує найкращі моменти з життя. Наприкінці відео вона говорить, що не боїться забути якісь значущі моменти свого життя, але не хоче втратити тих дрібниць, які робили її щасливою.

Що відомо про серіал "Це ми"

Перший сезон вийшов у 2016 році, швидко став хітом NBC, а також отримав визнання критиків. У сімейній драмі розповідається про Джека і Ребекку Пірсон, які виховують трьох близнюків. Крім основної історії, що розвивається у 2016 – 2019 роках, показано багато моментів з минулого пари та дитинства. Проєкт створив Ден Фогельман, а головні ролі зіграли Майло Вентімілья , Менді Мур, Стерлінг К. Браун, Кріссі Метц та Джастін Гартлі.