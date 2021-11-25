Історія фільму, що заснована на реальних подіях, розповідає про вічні, але актуальні проблеми – багатство, кохання, зраду. І все це у поєднанні з високою модою. Із не характерним сценарієм працював відомий голлівудський режисер Рідлі Скотт – автор таких культових картин, як "Чужий", "Той, хто біжить по лезу", "Прометей" та "Остання дуель".

Не пропустіть Вбивство Мауріціо Ґуччі, бренд Gucci: все, що ми знаємо про передісторію фільму Рідлі Скотта

До виконання історичних персонажів був запрошений неймовірний зірковий склад:

Леді Гага,

Адам Драйвер,

Аль Пачіно,

Джаред Лето та інші.

Про що розповідає сюжет "Дому Ґуччі"

Сюжет зосереджений довкола вбивства Мауріціо Ґуччі (Адам Драйвер) – онука засновника модної імперії Gucci. Події стрічки розповідають також про роман та подружнє життя Мауріціо та його коханої – Патриції Реджані (Леді Гага). Нам розповідають про світ, який відбувається за закритими дверима Домів високої моди. Чим живуть творці модним образів та які у них страхи – все це в унікальній екранізації історичних подій світу моди "Дім Ґуччі"

"Дім Ґуччі" 2021: дивіться трейлер фільму

Реальні фото героїв та фото акторів

Ймовірно кастинг проводили спеціально заради того, щоб голлівудські зірки погодились на гучну роль. Саме тому на одному знімальному майданчику зібрались імениті актори, аби приміряти на себе роль учасників творення світу моди. Як актори справились із задачею ви можете пересвідчитись вже у кінотеатрах!



Леді Гага та Патриція Реджані / Колаж 24 каналу



Адам Драйвер та Мауріціо Ґуччі / Колаж 24 каналу



Аль Пачіно та Альдо Ґуччі / Колаж 24 каналу



Джаред Лето та Паоло Ґуччі / Колаж 24 каналу



Мадаліна Ґенея та Софі Лорен / Колаж 24 каналу