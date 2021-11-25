История фильма основана на реальных событиях, рассказывает о вечных, но актуальных проблемах – богатстве, любви, предательстве. И все это в сочетании с высокой модой. С не характерным сценарием работал известный голливудский режиссер Ридли Скотт – автор таких культовых картин, как "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Прометей" и "Последняя дуэль".

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К исполнению исторических персонажей был приглашен невероятный звездный состав:

Леди Гага,

Адам Драйвер,

Аль Пачино,

Джаред Лето и другие.

О чем рассказывает сюжет "Дома Гуччи"

Сюжет сосредоточен вокруг убийства Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) – внука основателя модной империи Gucci. События ленты рассказывают также о романе и супружеской жизни Маурицио и его возлюбленной – Патриции Реджани (Леди Гага). Нам рассказывают о мире, который происходит за закрытыми дверями Домов высокой моды. Чем живут создатели модных образов и какие у них страхи – все это в уникальной экранизации исторических событий мира моды "Дом Гуччи".

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Реальные фото героев и фото актеров

Вероятно кастинг проводили специально ради того, чтобы голливудские звезды согласились на громкую роль. Именно поэтому на одной съемочной площадке собрались именитые актеры, чтобы примерить на себя роль участников создания мира моды. Как актеры справились с задачей вы можете убедиться уже в кинотеатрах!



Леди Гага и Патриция Реджани / коллаж 24 канала



Адам Драйвер и Маурицио Гуччи / коллаж 24 канала



Аль Пачино и Альдо Гуччи / коллаж 24 канала



Джаред Лето и Паоло Гуччи / коллаж 24 канала



Мадалина Генея и Софи Лорен / коллаж 24 канала