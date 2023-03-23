Проект, снятый по одноименному роману Анатолия Димарова, набрал в ютубе более 3 миллионов просмотров. После успешного показа в украинском эфире сериал "И будут люди" презентуют на разных англоязычных платформах, передает 24 Канал.

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"И будут люди" с сегодняшнего дня на Netflix – сюжет сериала

Историческая сага охватила период с 1901 по 1932 год. В ленте есть факты Первой мировой войны, революции, захвата власти большевиками, преследование и уничтожение националистов, а также репрессии. Именно в это время украинское общество переживало одни из самых жутких событий в истории нашего государства. В сериале авторы показали все сквозь призму жизни главных героев. Премьера первых эпизодов прошла 14 сентября 2020 года на телеканале СТБ.

"И будут люди" 1 серия: смотрите видео

Главные герои сериала, живущие в обычной деревне Тарасовка, на себе ощущают турбулентные этапы XX века. И хотя у них разные взгляды на политику, всех объединяет желание жить, любить и иметь свое предназначение на страницах истории Украины.

"И будут люди" – это семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных. Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложна, многогранна и не всегда позитивна, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, перевернувшими весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше", – поделилась продюсер Олеся Лукьяненко

Главные роли и актеры:

Остап Дзядек – Оксен Ивасюта, сын Свирида;

Виктор Жданов – крестьянин Свирид Ивасюта;

Екатерина Григоренко – Олеся, родившаяся в семье Ивасютов;

Акмал Гурезов – Василий Ганжа, сельский голова при коммунизме;

Елена Борозенец – Татьяна Светличная;

Александр Пискунов – комиссар Федор Светличный;

Константин Темляк – сын сельского врача Олег;

Александр Мавриц – крестьянин Михаил Гайдук, повстанец;

Макар Тихомиров – сын Миши;

Виталий Ажнов – Володька Твердохлеб;

Алина Костюкова – сторонница советской власти Ольга Ковальчук;

Игорь Колтовский – коммунист Григорий Гинзбург.

Напомним, украинский исторический сериал "И будут люди" с английскими субтитрами вышел также в Великобритании и США. Теперь драму можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.