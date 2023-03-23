Проект, снятый по одноименному роману Анатолия Димарова, набрал в ютубе более 3 миллионов просмотров. После успешного показа в украинском эфире сериал "И будут люди" презентуют на разных англоязычных платформах, передает 24 Канал.
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"И будут люди" с сегодняшнего дня на Netflix – сюжет сериала
Историческая сага охватила период с 1901 по 1932 год. В ленте есть факты Первой мировой войны, революции, захвата власти большевиками, преследование и уничтожение националистов, а также репрессии. Именно в это время украинское общество переживало одни из самых жутких событий в истории нашего государства. В сериале авторы показали все сквозь призму жизни главных героев. Премьера первых эпизодов прошла 14 сентября 2020 года на телеканале СТБ.
"И будут люди" 1 серия: смотрите видео
Главные герои сериала, живущие в обычной деревне Тарасовка, на себе ощущают турбулентные этапы XX века. И хотя у них разные взгляды на политику, всех объединяет желание жить, любить и иметь свое предназначение на страницах истории Украины.
"И будут люди" – это семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных. Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложна, многогранна и не всегда позитивна, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, перевернувшими весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше", – поделилась продюсер Олеся Лукьяненко
Главные роли и актеры:
- Остап Дзядек – Оксен Ивасюта, сын Свирида;
- Виктор Жданов – крестьянин Свирид Ивасюта;
- Екатерина Григоренко – Олеся, родившаяся в семье Ивасютов;
- Акмал Гурезов – Василий Ганжа, сельский голова при коммунизме;
- Елена Борозенец – Татьяна Светличная;
- Александр Пискунов – комиссар Федор Светличный;
- Константин Темляк – сын сельского врача Олег;
- Александр Мавриц – крестьянин Михаил Гайдук, повстанец;
- Макар Тихомиров – сын Миши;
- Виталий Ажнов – Володька Твердохлеб;
- Алина Костюкова – сторонница советской власти Ольга Ковальчук;
- Игорь Колтовский – коммунист Григорий Гинзбург.
Напомним, украинский исторический сериал "И будут люди" с английскими субтитрами вышел также в Великобритании и США. Теперь драму можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.