Проєкт, який зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова, набрав у ютубі понад 3 мільйони переглядів. Після успішного показу в українському етері, серіал "І будуть люди" презентують на різних англомовних платформах, передає 24 Канал.

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"І будуть люди" відсьогодні на Netflix – сюжет серіалу

Історична сага охопила період з 1901 до 1932 років. У стрічці є факти Першої світової війни, революції, захоплення влади більшовиками, переслідування та знищення націоналістів, а також репресії. Саме в цей час українське суспільство переживало одні з наймоторошніших подій в історії нашої держави. У серіалі автори показали все крізь призму життя головних героїв. Прем'єра перших епізодів відбулась 14 вересня 2020 року на телеканалі СТБ.

"І будуть люди" 1 серія: дивіться відео

Головні герої серіалу, які живуть у звичайному селі Тарасівка, на собі відчувають турбулентні етапи XX століття. І хоч в них різні погляди на політику, всіх об'єднує бажання жити, любити й мати своє призначення на сторінках історії України.

"І будуть люди" – це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близьку собі історію та впізнати в героях своїх рідних. Це історія нашої країни, наших дідів та прадідів. Вона складна, багатогранна та не завжди позитивна, оскільки нашим предкам довелося зіткнутися з травматичними подіями, що перевернули весь уклад їхнього життя, обрати свій шлях та жити далі", – поділилась продюсерка Олеся Лук’яненко

Головні ролі та актори:

Остап Дзядек – Оксен Івасюта, син Свирида;

Віктор Жданов – селянин Свирид Івасюта;

Катерина Григоренко – Олеся, яка народилась у родині Івасютів;

Акмал Гурєзов – Василь Ганжа, сільський голова при комунізмі;

Олена Борозенець – Тетяна Світлична;

Олександр Піскунов – комісар Федір Світличний;

Костянтин Темляк – син сільського лікаря Олег;

Олександр Мавриць – селянин Михайло Гайдук, повстанець;

Макар Тихомиров – син Михайла;

Віталій Ажнов – Володька Твердохліб;

Аліна Костюкова – прихильниця радянської влади Ольга Ковальчук;

Ігор Колтовський – комуніст Григорій Гінзбург.

Нагадаємо, український історичний серіал "І будуть люди" з англійськими субтитрами вийшов також у Великій Британії та США. Тепер драму можна переглянути й в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime.