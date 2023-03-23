Не только "Поймать Кайдаша": сериал "И будут люди" об украинском народе вышел на Netflix

Семейная сага "И будут люди" приковала внимание не одного зрителя, ведь показала, как жили украинцы на рубеже исторических эпох. 23 марта состоялась его премьера на Netflix.

Проект, снятый по одноименному роману Анатолия Димарова, набрал в ютубе более 3 миллионов просмотров. После успешного показа в украинском эфире сериал "И будут люди" презентуют на разных англоязычных платформах, передает 24 Канал.

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"И будут люди" с сегодняшнего дня на Netflix – сюжет сериала

Историческая сага охватила период с 1901 по 1932 год. В ленте есть факты Первой мировой войны, революции, захвата власти большевиками, преследование и уничтожение националистов, а также репрессии. Именно в это время украинское общество переживало одни из самых жутких событий в истории нашего государства. В сериале авторы показали все сквозь призму жизни главных героев. Премьера первых эпизодов прошла 14 сентября 2020 года на телеканале СТБ.

"И будут люди" 1 серия: смотрите видео

Главные герои сериала, живущие в обычной деревне Тарасовка, на себе ощущают турбулентные этапы XX века. И хотя у них разные взгляды на политику, всех объединяет желание жить, любить и иметь свое предназначение на страницах истории Украины.

"И будут люди" – это семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных. Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложна, многогранна и не всегда позитивна, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, перевернувшими весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше", – поделилась продюсер Олеся Лукьяненко

Главные роли и актеры:

Остап Дзядек – Оксен Ивасюта, сын Свирида;

Виктор Жданов – крестьянин Свирид Ивасюта;

Екатерина Григоренко – Олеся, родившаяся в семье Ивасютов;

Акмал Гурезов – Василий Ганжа, сельский голова при коммунизме;

Елена Борозенец – Татьяна Светличная;

Александр Пискунов – комиссар Федор Светличный;

Константин Темляк – сын сельского врача Олег;

Александр Мавриц – крестьянин Михаил Гайдук, повстанец;

Макар Тихомиров – сын Миши;

Виталий Ажнов – Володька Твердохлеб;

Алина Костюкова – сторонница советской власти Ольга Ковальчук;

Игорь Колтовский – коммунист Григорий Гинзбург.

Напомним, украинский исторический сериал "И будут люди" с английскими субтитрами вышел также в Великобритании и США. Теперь драму можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.