Персонажные постеры к финальному сезону "Бумажный дом" вызывают настоящий восторг

Токио, Денвер, Рио и профессор – встречайте на персонажных постерах пятого сезона "Бумажного дома". Netflix опубликовал их в твиттере и подписал "Готовьтесь к началу конца". Премьера первой части состоится 3 сентября, второй – 3 декабря 2021 года.

Какой сюжет пятого сезона "Бумажного дома?

Шоуранер Алекс Пена рассказал, что в первой половине 5 части "Бумажного дома" будет много взрывного экшена и жестких сцен. Да, героям в первых сериях предстоит осмыслить недавние печальные события, но времени в этом жарком аду на "погрустить" у них будет мало. Впрочем, во второй половине сезона ожидаются очень эмоциональные сцены.

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Персонажные постеры сериала



Урсула Корберо – Токио / твиттер Netflix



Мигель Эрран – Рио / твиттер Netflix



Альваро Морте – Профессор / твиттер Netflix



Хайме Лоренте – Денвер / твиттер Netflix

По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. На Rotten Tomatoes у ленты рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,3.

"Бумажный дом" 2021: смотрите трейлер