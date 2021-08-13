Який сюжет п’ятого сезону "Паперового будинку?

Шоуранер Алекс Піна розповів, що в першій половині 5 частини "Паперового дому" буде багато вибухового екшену і жорстких сцен. Так, героям в перших серіях належить осмислити нещодавні сумні події, але часу в цьому жаркому пеклі на "посумувати" у них буде мало. Втім, в другій половині сезону очікуються дуже емоційні сцени.

До теми Здатися – ні, перемогти або померти: Netflix опублікував трейлер 5 сезону "Паперового будинку"

Персонажні постери серіалу



Урсула Корберо – Токіо / твітер Netflix