Що показали у трейлері 5 сезону

З трейлеру стає зрозуміло, що влада країни нарешті вирішила залучити до затримання злочинців військових. Головним героям доведеться провести вирішальну битву, поставивши на кін власне життя.

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Втім, ролик не дає нам достатньо інформації щодо сюжету, але глядачі можуть звернути увагу на персонажа Берліна, який пожертвував собою в фінальному епізоді четвертого сезону. Чому він з’явився в цьому відео? Користувачі соцмереж натякають, що його "повернення" може бути лише спогадом іншого персонажа. Але чи справді це так – дізнаємося вже незабаром – у вересні 2021 року.

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Що відбуватиметься у п’ятому сезоні "Паперового будинку"

З діалогів персонажів в трейлері можна уявити не найбільше зухвале пограбування в історії Іспанії, а справжні бойові дії. Мета близько, однак банда улюблених глядачами грабіжників замкнені в банку уже понад 100 годин і немає плану відступу. І тут на арену виходить новий, раніше небачений противник – армія.

Акторський склад п’ятого сезону "Паперового будинку"

Педро Алонсо в ролі Берліна;

Аларо Морте, який грає Професора;

Мігель Анхель Сілвестрі зіграє одну з ключових ролей – лиходія і супротивника банди та інші.

Педро Алонсо у своєму інстаграмі поділився постером п’ятого сезону, де шанувальники одразу ж помітили, що на ньому немає професора. "Він у пастці" – відповідають інші підписники.

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Це справді так, адже нещодавно ми побачили тизер до фінального сезону, в якому щось дуже напружене відбувається із професором – він надто схвильований і прикутий ланцюгом – він у небезпеці.

За даними IMDb, у 2020 році шоу зайняло друге місце в рейтингу найбільш популярних серіалів серед користувачів сайту. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серез критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,3.