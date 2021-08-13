Какой сюжет пятого сезона "Бумажного дома?

Шоуранер Алекс Пена рассказал, что в первой половине 5 части "Бумажного дома" будет много взрывного экшена и жестких сцен. Да, героям в первых сериях предстоит осмыслить недавние печальные события, но времени в этом жарком аду на "погрустить" у них будет мало. Впрочем, во второй половине сезона ожидаются очень эмоциональные сцены.

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Урсула Корберо – Токио / твиттер Netflix