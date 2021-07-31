Шах и мат для профессора: появился напряженный трейлер 5 сезона "Бумажного дома"

В твиттере Netflix появился интригующий тизер к финальной части сериала "Бумажный дом" (Casa de Papel), в котором мы видим очень взволнованного профессора, прикованного цепью. Видео также намекает, что трейлер нового сезона выйдет 2 августа 2021 года.

Пятый финальный сезон популярного испанского сериала "Бумажный дом" будет состоять из 10-ти эпизодов. Премьера первой части состоится 3 сентября, второй – 3 декабря 2021 года.

Интересно Netflix сообщил дату выхода финального сезона "Бумажного дома"

Что показали в тизере пятого сезона сериала?

В ролике видно, что Профессор (Альваро Морте) в начале финальной части эпического ограбления – в большой опасности. Герой попал в ловушку, его буквально сковали цепями. И этот напряженный тизер подтвердил, что трейлер выйдет на следующей неделе, 2 августа 2021 года.

Что известно о роли Профессора в "Бумажном доме"?

Профессор всегда умудрялся выбраться из разных самых трудных ситуаций. Однако, в описании сюжета пятой части сериала отметили, что это единственный случай в его бандитской карьере, когда у него нет четкого плана действий.

А пока профессор будет разбираться с проблемой по сюжету криминального триллера, его команда грабителей попадет в эпицентр боевых действий. Вооруженные до зубов герои будут бороться изо всех сил, однако им будет противостоять целая армия. Можем себе представить, что борьба окажется суровой.

Каков сюжет пятого сезона "Бумажного дома?

Шоуранер Алекс Пена рассказал, что в первой половине 5 части "Бумажного дома" будет много взрывного экшена и жестких сцен. Да, героям в первых сериях предстоит осмыслить недавние печальные события, но времени в этом жарком аду на "погрустить" у них будет мало. Впрочем, во второй половине сезона ожидаются очень эмоциональные сцены.

Если вы пропустили Финальный сезон: в сети появились кадры со съемок сериала "Бумажный дом"

К новости о дате выхода пятого сезона "Бумажного дома" Netflix опубликовал замедленный тизер с подписью:

Это больше, чем ограбление, это война,

– заявил Netflix в своем Инстаграме.

Актерский состав пятого сезона "Бумажного дома"