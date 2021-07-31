П’ятий фінальний сезон популярного іспанського серіалу "Паперовий будинок" складатиметься з 10-ти епізодів. Прем’єра першої частини відбудеться 3 вересня, другої – 3 грудня 2021 року.

Цікаво Netflix повідомив дату виходу фінального сезону "Паперового будинку"

Що показали у тизері п’ятого сезону серіалу?

У ролику видно, що Професор (Альваро Морте) на початку фінальної частини епічного пограбування – у великій небезпеці. Герой потрапив у пастку, його буквально скували ланцюгами. І цей напружений тизер підтвердив, що трейлер вийде наступного тижня, 2 серпня 2021 року.

Що відомо про роль професора у "Паперовому будинку"?

Професор завжди примудрявся вибратися з різних найважчих ситуацій. Однак, в описі сюжету п'ятої частини серіалу відзначили, що це єдиний випадок в його бандитській кар'єрі, коли у нього немає чіткого плану дій.

А поки Професор буде розбиратися з проблемою за сюжетом якогось кримінального трилера, його команда грабіжників потрапить в епіцентр бойових дій. Озброєні до зубів герої будуть боротися з усіх сил, однак їм протистоятиме ціла армія. Можемо собі уявити, що боротьба виявиться суворою.

Який сюжет п’ятого сезону "Паперового будинку?

Шоуранер Алекс Піна розповів, що в першій половині 5 частини "Паперового дому" буде багато вибухового екшену і жорстких сцен. Так, героям в перших серіях належить осмислити нещодавні сумні події, але часу в цьому жаркому пеклі на "посумувати" у них буде мало. Втім, в другій половині сезону очікуються дуже емоційні сцени.

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До новини про дату виходу п’ятого сезону "Паперового будинку" Netflix опублікував уповільнений тизер з підписом:

Це більше, ніж пограбування, це війна,

– заявив Netflix у своєму інстаграмі.



Акторський склад п’ятого сезону "Паперового будинку"