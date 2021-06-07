Сеть поразили первые кадры нового сезона "Бумажного дома"

Стриминговый сервис Netflix сейчас активно снимает пятый финальный сезон популярного испанского сериала "Бумажный дом". Он будет состоять из 10-ти эпизодов. Первая часть сериала на экраны вернется 3 сентября, а вторая – 3 декабря.

"Бумажный дом" – это криминальная драма писателя и телепродюсера Алекса Пина о группе преступников под управлением Профессора, что решается на дерзкое ограбление Монетного двора Испании. Профессор собрал команду специалистов в различных сферах, которая сумела воплотить его замысел в жизнь.

К теме Netflix сообщил дату выхода финального сезона "Бумажного дома"

На новых снимках мы можем увидеть любимых героев и как продвигается работа над новыми эпизодами.

То, что начиналось как грабеж, заканчивалось семьей. Это итог пятой части. Спасибо всем поклонникам. Мы не можем дождаться, чтобы показать вам, чем закончится эта история,

– заявили авторы фильма в инстаграме.

Актеры и роли пятого сезона "Бумажного дома"