Сдаться – нет, победить или умереть: Netflix показав трейлер 5 сезона "Бумажного дома"

Стриминговый сервис Netflix наконец опубликовал долгожданный трейлер культового сериала "Бумажный дом". Пятый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Релиз первой части состоится 3 сентября, второй – 3 декабря. Что показали в трейлере – читайте далее.

Что показали в трейлере 5 сезона

Из трейлера становится понятно, что власти страны наконец решили привлечь к задержанию преступников военных. Главным героям предстоит провести решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.

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Впрочем, ролик не дает нам достаточно информации относительно сюжета, но зрители могут обратить внимание на персонажа Берлина, который пожертвовал собой в финальном эпизоде четвертого сезона. Почему он появился в этом видео? Пользователи соцсетей намекают, что его "возвращение" может быть лишь воспоминанием другого персонажа. Но действительно ли это так – узнаем уже вскоре, в сентябре 2021 года.

"Бумажный дом" 5 сезон 2021: смотрите трейлер

Что будет происходить в пятом сезоне "Бумажного дома"

Из диалогов персонажей в трейлере можно представить не самое дерзкое ограбление в истории Испании, а настоящие боевые действия. Цель близко, однако банда любимых зрителями грабителей заперты в банке уже больше 100 часов и нет плана отступления. И тут на арену выходит новый, ранее невиданный противник – армия.

Актерский состав пятого сезона "Бумажного дома"

Педро Алонсо в роли Берлина;

Аларо Морте, который играет Профессора;

Мигель Анхель Силвестри сыграет одну из ключевых ролей – злодея и противника банды

и другие.

Педро Алонсо в своем инстаграме поделился постером пятого сезона, где поклонники сразу же заметили, что на нем нет профессора. "Он в ловушке" – отвечают другие подписчики.

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Это действительно так, потому что недавно мы увидели тизер к финальному сезону, в котором что-то очень напряженное происходит с профессором – он слишком взволнован и прикован цепью – он в опасности.

По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,3.