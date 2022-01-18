В тизере нам показали Ю Чи То, который стоит перед масками лица Сальвадора Дали из испанского оригинала. Он протягивает руку и берет одну из них.

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В ролике также появляется Юнджин Ким, которая является главной в целевой группе. В конце тизера показывают участников ограбления со своими кодовыми именами.

"Бумажный дом" южнокорейская версия: смотрите тизер

Какой будет корейская версия "Бумажного дома"

Режиссером будущей адаптации стал Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Первый сезон будет иметь 12 эпизодов продолжительностью 60 минут.

Когда мы увидим новую версию на Netflix?

Учитывая то, что сериал сейчас только в процессе производства, ожидаем увидеть корейскую версию на Netflix летом или осенью 2022 года.

Какие будут актеры в адаптации?

Из пресс-релиза известно о роли таких актеров:

Банда:

Профессор – Ю Чи Тэ;

Берлин – Пак Хэ Су;

Токио – Джун Чен Сео;

Москва – Ли Вон Чон;

Денвер – Ким Джи Хун;

Найроби – Чан Юн Чжу;

Рио – Пак Джонг-ву;

Хельсинки – Ким Джи Хун;

Осло – Ли Кю Хо.

Целевая группа:

Сон Уджин – Юнджин Ким;

Ча Мухек – Ким Сон Йон.

Заложники:

Чо Энмин – Пак Мьон-хун;

Юн Мисон – Ли Чубин.

Будет ли участвовать создатель Алекс Пина в адаптации "Бумажного дома"?

Алекс Пина не будет участвовать в производстве сериала, но радушно отозвался, что испанскую версию "Бумажного дома" решили адаптировать.

"Корейские создатели годами развивали свой собственный язык и аудиовизуальную культуру. Им удалось, как и нашему сериалу, выйти за пределы культурных границ и стать ориентиром для тысяч зрителей во всем мире, особенно среди молодежи. Удивительно, что мир La casa de papel настолько привлекателен для корейских создателей, что его решили адаптировать. Тот факт, что действие будет происходить на Корейском полуострове также мне показался увлекательным, я очень рад", – сказал Алекс Пина.