У тизері нам показали Ю Чі Те, який стоїться перед масками обличчя Сальвадора Далі з іспанського оригіналу. Він простягає руку і бере одну з них.

Читайте також Коли на кону життя: добірка психологічних драм про ігри на виживання

У ролику також з'являється Юнджин Кім, яка є головною у цільовій групі. Наприкінці тизеру показують учасників пограбування зі своїми кодовими іменами.

"Паперовий будинок" південнокорейська версія: дивіться тизер

Якою буде корейська версія "Паперового будинку"

Режисером майбутньої адаптації став Кім Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Перший сезон матиме 12 епізодів тривалістю 60 хвилин.

Коли ми побачимо нову версію на Netflix?

З огляду на те, що серіал зараз тільки в процесі виробництва, очікуємо побачити корейську версію на Netflix влітку чи восени 2022 року.

Які будуть актори в адаптації?

З пресрелізу відомо про роль таких акторів:

Банда:

Професор – Ю Чі Те;

Берлін – Пак Хе Су;

Токіо – Джун Чен Сео;

Москва – Лі Вон Чон;

Денвер – Кім Джі Хун;

Найробі – Чан Юн Чжу;

Ріо – Пак Джонг-ву;

Гельсінкі – Кім Джі Хун;

Осло – Лі Кю Хо.

Цільова група:

Сон Уджін – Юнджин Кім;

Ча Мухек – Кім Сон Йон.

Заручники:

Чо Енмін – Пак Мьон-хун;

Юн Місон – Лі Чубін.

Чи братиме участь творець Алекс Піна в адаптації "Паперового будинку"?

Алекс Піна не братиме участі у виробництві серіалу, але радо відгукнувся, що іспанську версію "Паперового будинку" вирішили адаптувати.

"Корейські творці роками розвивали свою власну мову та аудіовізуальну культуру. Їм вдалося, як і нашому серіалу, вийти за межі культурних кордонів та стати орієнтиром для тисяч глядачів у всьому світі, особливо серед молоді. Це дивовижно, що світ La casa de papel є настільки привабливим для корейських творців, що його вирішили адаптувати. Той факт, що дія відбуватиметься на Корейському півострові також мені здалася захопливою, я дуже радий", – сказав Алекс Піна.