Снова возмутил украинцев: звезда "Великолепного века" заявил, что мечтает работать в России

Турецкий актер Бурак Озчивит, который стал популярным благодаря роли в сериале "Великолепный век", заявил о своих мечтах и планах. Знаменитость признался, что хотел бы работать в российских проектах.

Об этом актер сказал российским СМИ. Еще недавно Озчивит приезжал в Россию, где его встречали традиционно – с хлебом, солью и рюмкой, что очень возмутило украинских поклонников.

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Бурак Озчивит мечтает о карьере в России

Даже после начала большой войны турецкий актер посещает страну-агрессора. Недавно выяснилось, что Бурак ездил в Сочи. После этого путешествия Озчивит заявил, что ему нравится энергетика оккупантов. Более того, он изъявил желание работать в России и сниматься в их проектах.

Актеры из Турции готовы играть в российских сериалах. Если мы создадим совместный проект, я уверен, мы будем иметь успех и снимать очень много фильмов в будущем. Я хотел бы приезжать в Россию чаще, мне нравится их энергетика, я знаю, что россияне любят работы, в которых мне удалось сняться,

– заявил Бурак в интервью для росСМИ.

Это не впервые, когда турецкий актер выражает свою приверженность к стране оккупанта. Украинские фанаты Озчивита расстроены по этому поводу. Поскольку еще несколько лет назад Бурак давал интервью украинской телеведущей, Екатерине Осадчей, в котором вспоминал о мире, любви к Украине и что мечтает приехать в гости. Но, похоже, знаменитый артист перепутал маршрут.

Бурак Озчивит – турецкий актер: что известно

Бурак Озчивит – 40-летний актер и фотомодель из Турции. Он получил известность благодаря своим ролям в фильмах и сериалах, среди которых

"Великолепный век",

"Королек – птичка певчая",

"Черная любовь",

"Основание: Осман".

Мужчина женат и воспитывает двух сыновей вместе с актрисой Фехрие Евджен, с которой они вместе снялись в фильме "Королек – птичка певчая". Там актеры познакомились и с тех пор больше не расставались.