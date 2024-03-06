Снова возмутил украинцев: звезда "Великолепного века" заявил, что мечтает работать в России
Турецкий актер Бурак Озчивит, который стал популярным благодаря роли в сериале "Великолепный век", заявил о своих мечтах и планах. Знаменитость признался, что хотел бы работать в российских проектах.
Об этом актер сказал российским СМИ. Еще недавно Озчивит приезжал в Россию, где его встречали традиционно – с хлебом, солью и рюмкой, что очень возмутило украинских поклонников.
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Бурак Озчивит мечтает о карьере в России
Даже после начала большой войны турецкий актер посещает страну-агрессора. Недавно выяснилось, что Бурак ездил в Сочи. После этого путешествия Озчивит заявил, что ему нравится энергетика оккупантов. Более того, он изъявил желание работать в России и сниматься в их проектах.
Актеры из Турции готовы играть в российских сериалах. Если мы создадим совместный проект, я уверен, мы будем иметь успех и снимать очень много фильмов в будущем. Я хотел бы приезжать в Россию чаще, мне нравится их энергетика, я знаю, что россияне любят работы, в которых мне удалось сняться,
– заявил Бурак в интервью для росСМИ.
Это не впервые, когда турецкий актер выражает свою приверженность к стране оккупанта. Украинские фанаты Озчивита расстроены по этому поводу. Поскольку еще несколько лет назад Бурак давал интервью украинской телеведущей, Екатерине Осадчей, в котором вспоминал о мире, любви к Украине и что мечтает приехать в гости. Но, похоже, знаменитый артист перепутал маршрут.
Бурак Озчивит – турецкий актер: что известно
Бурак Озчивит – 40-летний актер и фотомодель из Турции. Он получил известность благодаря своим ролям в фильмах и сериалах, среди которых
- "Великолепный век",
- "Королек – птичка певчая",
- "Черная любовь",
- "Основание: Осман".
Мужчина женат и воспитывает двух сыновей вместе с актрисой Фехрие Евджен, с которой они вместе снялись в фильме "Королек – птичка певчая". Там актеры познакомились и с тех пор больше не расставались.