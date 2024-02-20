Актер примет участие в двух концертах под названием "Музыка турецких сериалов" и также проведет фан-встречи с российскими поклонниками. Информацией о своем местоположении Бурак поделился в инстаграм сториз.

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Бурак Озчивит приехал в Москву

Там его поздравил хор с песней "Смуглянка" и подарками в виде хлеба и соли. Кроме того, звезду попросили выпить рюмку водки. Указано, что билеты на концерты с участием турецкого актера уже распроданы, а их цена достигала 50 тысяч рублей, что эквивалентно 20,7 тысячи гривен.

Актер раздает российским поклонникам автографы и совсем не беспокоится о том, что совсем рядом идет жестокая, война, которую ведут россияне.

Бурак Озчивит давал интервью Осадчей

В 2014 году Озчивит дал интервью Екатерине Осадчей, где он рассказывал о своих визитах в Киев и своей любви к украинской столице. В частности, актер сказал несколько слов на украинском языке. Во время разговора Осадчая спросила его, следит ли он за новостями из Украины и попросила передать слова поддержки украинским зрителям.

Мир чрезвычайно важен. Мы должны делиться хорошим. Быть братьями, быть друг с другом. Даст Бог, скоро мы получим хорошие новости из Украины... Сейчас мне интересно посетить Украину. Как будет возможность, это одно из первых мест, куда бы я хотел съездить,

– сказал тогда актер.

Но, похоже, так и не пытался найти такой возможности, поэтому отправился в страну агрессора.